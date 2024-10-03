「劉德華」被捕獲與粉絲合照竟是烏龍一場 網民：明明就是郭富城
撰文：ETtoday
出版：更新：
香港天王劉德華紅遍兩岸三地，且與粉絲互動親切，10月即將抵台舉行演唱會，令歌迷期待不已。而一位美女與男神的合照受到矚目，有網民轉發羨慕發文：「真好，能遇到影帝劉德華，還能合影。」沒想到留言串炸了超過8000則，按讚數突破4萬。
【圖輯】有網民竟把「他」誤認成「劉德華」！點圖放大看二人合照及男神昔日靚相👇👇👇
+19
照片中，一位長相亮麗的女生，身穿黃色緊身背心搭配白長褲，露出單肩與鎖骨，穿搭性感並露出甜美笑容，合照男神的地點是在日本澀谷區。然而羨慕目擊明星「劉德華」的合照在爆紅公社轉發，眼利網民確認合照中的男神是因負面事件淡出演藝圈的陳冠希，留言直指：
「他不是陳冠希嗎？」
【相關圖輯】盤點7位吸金力勁「最強山寨王」 A貨林心如傳獲王思聰打賞8萬蚊（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+28
網民輪番回覆：
「華仔被黑得最慘的一次」
「不知所謂，把陳冠希講成劉德華」
「攪到劉德華情何以堪」
「確定不用去看眼科」
「你眼睛壞了」
「有沒有可能這根本就不是劉德華」
「眼睛業障重」。
【相關圖輯】劉德華演唱會台上踩空跌倒後11字報平安 巡演意外頻生粉絲心驚驚（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+6
還有人跟著亂入：
「眼睛有問題嗎？騙我們不認識張學友？」
「真好劉德華幫你拍照。很幸運」
「這明明就是陳妍希」
「明明就是郭富城」
「還以為這是張學友原來是華仔」。
【相關圖輯】郭富城1992年廣告中16歲少女近況曝光 32年後仍然省鏡係凍齡女神（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+24
周杰倫演唱會黃牛飛炒至天價 網民呻點解唔學劉德華呢招打擊黃牛網傳劉德華演唱會售票形式「以兩招杜絕黃牛黨」主辦單位回應百花獎入圍名單揭曉「劉德華激戰四大流量小生」網民：內娛完蛋了劉德華被問「為何演技總是輸給梁朝偉」一句回應證實天王EQ極高2024上半年Disney+必看電影推薦：劉德華梁朝偉金手指、星願奇緣…35歲男星「食多士度日」近況悽涼 曾與劉德華鞏俐拍戲獲讚小帥哥
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】