「劉德華」被捕獲與粉絲合照竟是烏龍一場　網民：明明就是郭富城

香港天王劉德華紅遍兩岸三地，且與粉絲互動親切，10月即將抵台舉行演唱會，令歌迷期待不已。而一位美女與男神的合照受到矚目，有網民轉發羨慕發文：「真好，能遇到影帝劉德華，還能合影。」沒想到留言串炸了超過8000則，按讚數突破4萬。



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照片中，一位長相亮麗的女生，身穿黃色緊身背心搭配白長褲，露出單肩與鎖骨，穿搭性感並露出甜美笑容，合照男神的地點是在日本澀谷區。然而羨慕目擊明星「劉德華」的合照在爆紅公社轉發，眼利網民確認合照中的男神是因負面事件淡出演藝圈的陳冠希，留言直指：

「他不是陳冠希嗎？」



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網民輪番回覆：

「華仔被黑得最慘的一次」

「不知所謂，把陳冠希講成劉德華」

「攪到劉德華情何以堪」

「確定不用去看眼科」

「你眼睛壞了」

「有沒有可能這根本就不是劉德華」

「眼睛業障重」。



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還有人跟著亂入：

「眼睛有問題嗎？騙我們不認識張學友？」

「真好劉德華幫你拍照。很幸運」

「這明明就是陳妍希」

「明明就是郭富城」

「還以為這是張學友原來是華仔」。



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