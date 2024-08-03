2024上半年Disney+必看電影推薦：劉德華梁朝偉金手指、星願奇緣…

【Disney+／劉德華／梁朝偉／金手指】幸好有OTT平台的存在，在家就能看到許多精彩電影。



本篇就來替影迷們重新盤點2024上半年必看的Disney+新電影，包括迪士尼熱播動畫片《星願奇緣》（Wish）、青春成長電影《陽光海岸成長記》（Suncoast ）、港產片《金手指》，以及浪漫愛情《超時空情歌》（The Greatest Hits）與《親愛的陌生人》（All of Us Strangers），讓你在週末晚上好好的享受一人電影院！

【圖輯】點圖放大看「2024上半年Disney+必看電影推薦」👇👇👇

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Disney+ 2024上半年推薦電影片單：《星願奇緣》

作為迪士尼100週年的紀念作品，《星願奇緣》可說是結合了過往迪士尼動畫的所有大成，包含了音樂歌舞的動感，故事內容的感動，以及視覺動畫效果的迷人，很值得將它納進2024年上半年必看Disney+必看電影片單。



《星願奇緣》的劇情闡述一名17歲的少女，在發現國王摩尼菲不為人知的黑暗氣息後，開始向星星許願，爾後，一顆星星聽見了她的願望，從天而降賜與少女神奇力量後，一起對抗王國中即將崛起的暗黑勢力。如同迪士尼動畫永遠帶給人們希望一樣，《星願奇緣》劇情彷彿在訴說只要願意「向宇宙下訂單」，透過吸引力法則，未來一定會變得更好。

《星願奇緣》的劇情闡述一名17歲的少女，在發現國王摩尼菲不為人知的黑暗氣息後，開始向星星許願。（《星願奇緣》劇照）

作為迪士尼100週年的紀念作品，《星願奇緣》可說是結合了過往迪士尼動畫的所有大成。（《星願奇緣》劇照）

Disney+ 2024上半年推薦電影片單：《親愛的陌生人》

這部英國奇幻愛情電影《親愛的陌生人》可以說是橫掃各國重要影展，包含2023年的紐約影展、倫敦影展、芝加哥影展、東京影展以及台灣的金馬影展，可見這部電影的魅力，爛番茄指數更是有94%的新鮮度，劇情有多好看可想而知。



以同志作為電影主角的《親愛的陌生人》，劇中暗藏著同志出櫃後不被家人接受的心境，以及期盼被家人接納且呵護著。這點尤其在劇中主角在某次搭車回故鄉，意外發現30前年早已過世的父母、無人居住的故居竟然彷彿不曾消失般，一樣有如30年前那樣存在著，父母對他的百般呵護、溫柔對待，與現實生活中的情況截然不同時，就能感受得到酷兒們的心底願望。

《親愛的陌生人》橫掃各國重要影展。（《親愛的陌生人》劇照）

Disney+ 2024上半年推薦電影片單：《金手指》

什麼電影可以讓劉德華、梁朝偉相隔20年後重新合作？港產片《金手指》的華麗陣容，就足以驅動你點閱觀看，更何況這港產片又讓梁朝偉獲得第六座香港電影金像獎，就知道這部電影有多必看！



改編自香港真實詐騙案的《金手指》，香港廉政公署花費了15年的搜查和跨境調查，以及超過2億元的訴訟費，案件波及了香港上流社會與數宗凶殺案件，也揭露了香港黃金年代的黑面紗，可見這劇本的可看度。劇中劉德華的正直形象搭配外型痞子一樣油滑的梁朝偉，彷彿看到了20年前兩人在《無間道》的合作，現在這部劇情片在Disney+獨家上映，去年年底沒進電影院欣賞的你，可以好好的重溫兩大影帝的精彩對戲了！

《金手指》改編自香港真實詐騙案。（《金手指》劇照）

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Disney+ 2024上半年推薦電影片單：《陽光海岸成長記》

美國青春電影總能在沉悶忙碌的生活中，成為一縷喘息的清新。看著青少年們在電影裡述說的青少年專有的煩惱，螢幕前的你我彷彿也懷念著自己的學生時期，感嘆當年與如今相較起來更為無憂無慮的生活。電影《陽光海岸成長記》就是這樣的一部影片。



故事敘說一位繼承祖母名字的青春期少女Doris，因為需要照顧家中那長年臥榻於病床上的哥哥而鮮少有社交生活，在學校更是有如空氣人一般。直到某天邀請同學到家裡開派對、某次玩樂差點錯過急救哥哥的機會等等，開始了一連串的內心成長故事。而這劇情也是編導Laura Chinn在青春期的真實生活經歷改編而成，等同於半自傳的成長故事，讓不少人看了心有戚戚焉。

青春期少女Doris，因為需要照顧家中那長年臥榻於病床上的哥哥而鮮少有社交生活，在學校更是有如空氣人一般。（《陽光海岸成長記》宣傳海報）

Disney+ 2024上半年推薦電影片單：《超時空情歌》

如果你喜歡看奇幻浪漫電影，那麼《超時空情歌》也是必看的片單之一。將音樂與時空旅行的元素互相結合在一起，觀影時不僅有著聆聽音樂的熱血，還有不少穿越時空的奇幻感。



《超時空情歌》劇情闡述女主角發現某些音樂可以觸發她穿越時空回到過去，她也藉由這個發現，重新回到了過去與當時的男友重溫專屬兩人的浪漫。但是這麼做也間接或直接影響到了她目前剛剛初萌芽的新戀情，也讓女主角陷入了兩難，究竟是要利用穿越時空的機會，改變過去讓她與男友的戀情得以維持？還是就毅然而然地放棄，接受新戀情呢？

《超時空情歌》劇情闡述女主角發現某些音樂可以觸發她穿越時空回到過去，她也藉由這個發現，重新回到了過去與當時的男友重溫專屬兩人的浪漫。（《超時空情歌》劇照）

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