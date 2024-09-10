周杰倫演唱會黃牛飛炒至天價　網民呻點解唔學劉德華呢招打擊黃牛

華語樂壇天王周杰倫，睽違7年再度回到台北舉辦個人演唱會，而「嘉年華」世界巡迴演唱會台北場日前終於宣布，也在今（2024）年12月上旬登上台北大巨蛋，同時成為在台北大巨蛋舉行個人演唱會的第一人。怎料，如今確切日期與票價都還未正式公開，黃牛就已蠢蠢欲動，有網友直接公開收到的價目表，特區首排竟6萬元（台幣、下同）起跳，震驚所有歌迷。



「周杰倫的票也太貴…人生一定要看一場」，一名網友透過Threads分享截圖，為朋友與黃牛之間的對話，一整排的代購費數字相當驚人，包括特區第一排62000元起、特區前3排52000元起以及特區前5排37000元起。至於另一種代購方案，則是採用隨機選位，特區為17000元、2樓位置16000元、3樓15000元以及4樓14000元，最離譜的是，這些並不包含票價，僅是黃牛代購費，有意購買者則需先付一半的訂金。

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貼文一出，瞬間引起關注，有歌迷無奈感嘆：

「我還是去超商慢慢按沒關係」

「那個價錢…可以去旅行了吧」

「大家太激烈了，反而助長了黃牛瘋狂加價，不值得」

「在此號召所有搶不到票的朋友，鋪野餐墊在松菸大合唱」

「去國外聽吧！票不用搶，還可以慢慢挑位置」。



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還有部分網友氣憤的說：

「日韓都實名制抽票了！劉德華也做到了！為何台灣最大咖不行」

「現在真的黃牛一堆，一個比一個敢喊價」



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對此，發文的網友也強調，黃牛價目表為朋友所分享，重點在於不含票就很貴，希望屆時採用實名制入場，喊話歌迷們：

讓大家小心啊！不然傻傻被騙嗎？

經《TVBS新聞網》留言詢問了解，截稿前仍未獲得發文網友回應，不過貼文已引發激烈討論。

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