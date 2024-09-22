「爸爸去哪兒男星」被指家暴　離婚文件曝光　枕頭壓前妻臉再打頭

台灣藝人黃嘉千、夏克立離婚訴訟8月一審宣判，士林地院家事庭判准兩人離婚。



判決書也在遮隱當事人姓名後上網，其中黃嘉千控對方12項虐待行為，夏克立也反控女方8項虐待行為；對此，夏克立經紀人發聲了。

藝人夏克立（右）（IG＠xiakeli）

夏克立曾與女兒參演《爸爸去哪兒》（節目截圖）

夏克立曾與女兒參演《爸爸去哪兒》（節目截圖）

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夏克立經紀人22日表示，目前正在閱讀黃嘉千向法院提出的指控，並決定是否做出進一步回應，「這些指控在加拿大刑事法庭中已經被證明為不實」。

他指出夏克立沒有任何刑事定罪，所有虛假指控的罪名已經被清除，屢次遭到不實指控，抹黑：「我們已經按照判決結果委請律師把9月份扶養費以匯票寄給黃嘉千女士，卻遭她退回。」

黃嘉千是台灣知名歌手、演員，曾奪金鐘獎最佳女配角。（Facebook@黃嘉千）

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夏克立經紀人聲明：

夏克立目前正在閱讀黃嘉千女士向法院提出的指控新聞（這些指控在加拿大刑事法庭中已經被證明為不實），並決定是否做出進一步回應。台灣家事法院沒有依據黃女士希望的，針對虐待指控給她1052-1-3。台灣家事法院給予的是1052-2，這是夏克立一直要求的，這是基於無法調和的分歧的離婚。



夏克立沒有任何刑事定罪，所有虛假指控的罪名已經被清除。他屢次遭到不實指控，抹黑。



我們已經按照判決結果委請律師把9月份扶養費以匯票寄給黃嘉千女士，卻遭她退回。



Serene Tham

夏克立先生的經紀人



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台灣藝人阿諾日前上節目「小明星大跟班」透露，過去剛出道時曾被性騷擾，但因為怕丟工作一再隱忍，導致對方的行為越來越超過。（阿諾Facebook）

事後向製作單位請辭，還被誤會有公主病，而她也因身心受創嚴重罹患PTSD（創傷後壓力症候群）。（阿諾Facebook）

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黃嘉千對夏克立的12項指控：

1、夏克立禁止黃嘉千給母親家用，發現黃嘉千私下給家用後斥責她是小偷、偷錢。

2、黃嘉千上媒體談論子女教育議題，夏克立卻稱黃嘉千一副好母親的樣子，很噁心，根本是很爛的媽媽。

3、夏克立情緒失控時會摔東西、丟東西。

4、夏克立不准黃嘉千去其不喜歡之教會聚會，有一次去教會聚會後，夏克立大聲斥責、飆罵髒話、要將她趕出家門，黃嘉千痛哭失聲、委屈不已。

5、夏克立打電話給黃嘉千之家人、朋友、經紀人，散佈黃嘉千對其很壞、外面有男人、是惡魔的妹妹、是巫婆，表示要和黃嘉千離婚，不想再見到黃嘉千。

6、夏克立於2018年10月曾威脅要跳樓，然後真的在基隆河跳河，黃嘉千報警叫救護車前往救援。

7、夏克立2021年1月3日上午情緒失控，在住處大吼、飆罵黃嘉千、徒手掐住她脖子，造成她兩側前頸部紅腫，赴康寧醫院就醫驗傷，受理家庭暴力事件；夏克立又以撞牆、撞洗手台之方式傷害自己，驚嚇家人，黃嘉千通報家暴並聲請保護令，但因心軟而撤回。

8、黃嘉千出演舞台劇，夏克立指控她與男演員有婚外情，夏克立還前往南港警分局控訴黃嘉千拍AV，黃嘉千經警方電話聯繫得知上情。

9、夏克立某次因細故爭吵後，將黃嘉千用力抱住，在拉扯中以身體撞擊她，造成黃嘉千受有胸部肌痛之傷害。

10、夏克立某次因細故爭執後再度掐住黃嘉千脖子，導致黃嘉千受傷。

11、2021年7月9日，兩人從加拿大溫哥華住處前往蒙特婁過暑假，夏克立在溫哥華機場情緒失控，指控黃嘉千一直與4、50個男人在一起，將黃嘉千護照摔在地上，並以「信不信，我會把妳丟在這裡，不讓妳上飛機」等語要脅，讓身處異國的黃嘉千感到害怕，在3小時航程中夏克立不斷辱罵黃嘉千。

12、2021年12月1日在溫哥華住處，因夏克立偷聽、偷錄黃嘉千與教會輔導員對話過程，兩人發生爭執，夏克立情緒失控，一手將黃嘉千壓制在床上，並拿枕頭壓在黃嘉千臉上，使黃嘉千呼吸困難，嗣後夏克立徒手毆打黃嘉千臉部，黃嘉千想以手機對外求援，夏克立竟搶奪黃嘉千手機，過程中夏克立將手機摔在地上，黃嘉千趁機撿起並撥打電話，夏克立再次將黃嘉千壓在床上，朝黃嘉千吐唾液，黃嘉千最終掙脫逃至浴室，於事後前往當地Providence Health Care就診，及以上開事實向加拿大主管機關聲請保護令，加拿大警方已核發釋放令（類似刑事保護令）在案。兩造因而自2021年12月2日起分居迄今。



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