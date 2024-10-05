靚仔男星昔日疑「被迫出櫃」又陷染毒爭議　消失8年傳改名復出

日本男星「成宮寬貴」終於要復出了！過去因陷入染毒爭議而選擇退出演藝圈的成宮寬貴，在消失螢光幕前的8年中，不只以本名成立個人品牌，還曾搬至歐洲居住。如今，他也被日媒爆出正在拍攝串流網劇，還有機會回歸《相棒》劇組！



成宮寬貴曾憑藉《極道鮮師》、《Orange Days》等經典日劇爆紅，成為無數少女心目中的日劇男神。怎料，他卻在2016年遭到友人爆料吸食毒品。儘管尿檢呈現陰性，仍挽救不回他的形象，而成宮寬貴也選擇自同年宣布引退，震驚整個演藝圈。

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2024年初早已有日媒爆料，成宮寬貴將復出演藝圈的消息，經由《女性SEVEN》於發布的報導，又讓人更加確信復出一事的可能性。根據《女性SEVEN》報導，成宮寬貴將以本名「平宮博重」重啟演員事業，目前也正在進行串流網劇的拍攝。該作將成為他回歸的開端，未來也預計會出演一連串的戲劇作品。

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在成宮寬貴引退前，有著國民日劇之稱的《相棒》也是他令人難忘的代表作品。雖然在他從《相棒》畢業後，曾被爆出與「水谷豐」不合的傳言，但在水谷豐去年出版的自傳中，他則提及對於成宮寬貴的引退感到惋惜，並坦言：

一直相信，我們會有再次見面一天。

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關於成宮寬貴是否有機會回歸演出《相棒》，業界的相關人士透露：「如果電視台內部做出調整的話，這件事是不無可能的。」究竟大家能不能如願看到甲斐享跟杉下右京再度合體，就讓我們一起期待下去吧！

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