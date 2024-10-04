指控鹹濕男星性騷擾後「疑遭電視台封殺」受害女星11字回應傳聞

女星大牙（周宜霈）在2023年6月發文指控，11年前遭「黑人」陳建州涉嫌性騷擾，卻遭陳建州提告妨害名譽，所幸今年4月經偵查後獲不起訴處分。不過近期有網友發現很久沒在電視劇中看到大牙，好奇是不是被封殺，這也釣出大牙本人親自回應。



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日前有網友在社群平台Threads上發文寫道「大牙好像在指控黑人陳建州性騷擾後，在三立就沒再看到她的戲劇演出了。」認為大牙台語講得很好，過往的演出也很有內容，覺得相當可惜，好奇是不是被封殺？對此，就有人留言要這名網友不要隨意猜測，並Tag大牙的帳號，沒想到真的釣出大牙本人。

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大牙親自用11字簡單解釋「單純剛好沒有適合的角色。」否認遭電視台封殺的謠言。不少人也到底下替她加油打氣，祝福大牙未來一切順利。

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事實上，大牙先前就曾談及遭黑人提告那陣子的心路歷程，坦言曾經一度重度憂鬱想不開，整個人暴瘦到48公斤，好在有老公和親友的陪伴才讓她挺過一切。而在獲得不起訴處分後，大牙也時常在FB分享日常和工作美照，氣色看起來相當好，也讓粉絲們鬆了一口氣。

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