陳妍希被爆婚變後獨自現身機場「不見陳曉」一原因仍未回應傳聞

台灣女星陳妍希與大陸男星陳曉的離婚傳言，在今年甚囂塵上，先是6月被爆陳曉單方面提出離婚後，9月再傳雙方的離婚協議已進行到最後階段，預計會在2025年的農曆年節期間，正式宣布離婚。而由於進度細節如此鉅細靡遺，加上近期陳妍希不斷被目擊形單隻影的出現，就連近期在機場被直擊，都是媽媽與家人前來接機，仍不見陳曉的身影。



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在被直擊的畫面中，陳妍希戴著帽子，身穿T恤與短褲打扮輕鬆地現身機場，但她似乎不想被認出，因此戴上了墨鏡與口罩，非常低調。而下飛機後，陳妍希與前來接機的媽媽和家人會合，一起上車離去，畫面中很明顯的不見丈夫陳曉的身影。

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而其實，在陳妍希遭爆出離婚消息官宣倒數後，她仍會在社群平台上發文分享近況，近日也無預警更新近況，寫下：

「這個世界需要爆款好人，也需要爆笑一下。」



陳妍希與前來接機的媽媽和家人會合，一起上車離去，畫面中很明顯的不見丈夫陳曉的身影。（微博截圖）

文末還放上了笑臉表情符號，心情似乎不受外界傳言影響。但據傳，陳妍希始終不回應傳言，有狗仔爆料夫妻倆因有代言，被品牌方要求不可以公開離婚，但真實性仍被網友質疑真實性。

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