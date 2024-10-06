昔日最美童星閃婚2年後閃離　前夫列「一家規」成離婚最大關鍵

「最美童星」38歲台灣女星楊佩潔2021年閃婚，嫁給交往5個月的圈外人士，兩年後離婚，她近日上節目坦言當時壓垮婚姻的最後一根稻草就是「睡衣不能穿太露」，因為前夫說這樣久了會沒感覺。



楊佩潔近日上節目《女王大人》當來賓，她表示自己個性屬於自由奔放派，可是當時老公總是會限制她，「像一位嚴師，加一個爸爸」，教她如何當一位人妻。原本剛開始被老公說盡量少社交，後來連喝殺青酒也要在規定時間到家，不可以拖到5分鐘、10分鐘。

【圖輯】點圖放大看更多「昔日最美童星」楊佩潔靚相👇👇👇

+ 18

楊佩潔不可置信的說，在外面喝酒怎麼可能那麼快回家，連和好姊妹去夜店也只能在包廂裡，不能去其他包廂喝，到最後只能和老公的朋友出去，導致她的生活圈變得越來越窄。



不只如此，有次男方還說不喜歡她在家裡講電話，想要家裡安安靜靜，不過楊佩潔說有時候姊妹失戀打電話來就一兩小時，她也喜歡邊打掃邊聽音樂，讓她因而感到很不自由。

【相關圖輯】5歲出道「天才童星」暴風成長20歲變靚女學霸 拍啤酒廣告達天價（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

最後壓垮兩人婚姻的是，男方要她在家裡不能穿太露，更指責她睡衣都太不規矩，楊佩潔說以為穿蕾絲肩帶那種薄紗睡衣，老公會很開心，沒想到對方卻認為，「常常看她那麼性感，久了就會沒fu」，也因此她最後都穿一般的居家服，楊佩潔也直言：

「不能穿性感睡衣是壓死駱駝最後一根稻草。」



【同場加映】DJ當奴秘密離婚五年冇人知 盤點圈中十個「秘離」例子個個都震撼（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

延伸閱讀：

天氣／明恐停班停課？山陀兒「8縣市颱風假」有望 專家估：一次放2天

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】