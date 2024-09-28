巴西版Mariah Carey去年高調「自嫁遊」　1年後卻離婚收場

有名長期住在英國的巴西網紅去年曾以「嫁給自己」爆紅，她甚至高調地舉行婚禮、身披白紗成婚，沒想到短短1年後便宣告「跟自己離婚」，主因則是壓力過大、甚至會感到孤單，最終在諮商多次後才做出決定。



卡利在Instagram上擁有超過43萬名粉絲：（按圖了解）



卡利在Instagram上擁有超過43萬名粉絲。（Instagram / @Suellen Carey）

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《Am730》引述《紐約郵報》報道，這位36歲的女網紅名叫卡利（Suellen Carey），在Instagram上擁有超過43萬名粉絲的她去年9月曾以「跟自己結婚」登上各大媒體，當時卡利在倫敦舉行盛大的婚禮，還藉機宣稱「單婚」（Sologamy）的概念，新奇的舉動讓卡利成為話題人物。

沒想到在1年後，卡利高調宣布「與自己離婚」，並表示經過10次的諮商後，她承認自己有時在與自己的戀愛關係中感到孤獨，這才做出決定，卡利還補充說「我意識到我給自己施加很大的壓力，有時讓我精疲力盡，我明白，即使在與自己的婚姻中，接受自身的不完美也很重要」。

此外，卡利還表示自己目前正嘗試回歸與他人約會的生活，對於與自己結過婚一事則感到「不後悔」，並強調「每個人都應該有機會去探索自我、理解自我」，並為這段婚姻作結、稱「我的單人婚姻是個療癒和自我發現的過程，但我也明白：個人成長可以引導我們走向不同的方向」。

據悉，卡利經常藉由模仿美國流行樂天后瑪莉嘉兒（Mariah Carey）活躍於社群平台，每年的聖誕季節更可為她帶來1800美元（約港幣1萬4千元）的收入，她近期也在個人Instagram上發文紀念與自己的婚姻，並逗趣地表示「我需要個新老公」。

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