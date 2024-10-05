周杰倫未經公司同意下宣佈送演唱會飛　但有一條件先可以「交換」

天王周杰倫12月將成為首位登上台北大巨蛋舉辦個人演唱會的歌手，門票將在本月23日開賣，不少人擔憂搶不到票，甚至已有黃牛蠢蠢欲動，唱片公司則呼籲粉絲「透過正規管道購票」。而周杰倫4日深夜突在IG宣布要送飛，表示發文沒經過公司同意，但條件是要幫他找到稀有的網球拍，引發網友熱烈討論。



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周杰倫在發文中表示，自己近期迷上收藏稀有網球拍，因此想透過「送演唱會門票」的方式，讓歌迷多分享一些特殊造型的球拍給他看：

「如果各位球友有在網路上看到厲害的、沒看過的、超級限量的、請PO上主頁標記我之後再刪掉也行，到時候哥會來看看到底有沒有我沒看過的，選出來把演唱會門票送出去，大家覺得如何？」



並補充說明，老式古董球拍與客製化球拍不算在內。

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隨後他也在IG限動PO出該篇貼文，提到：「這篇發文沒經過公司同意，但我不管了，不管你在任何城市，演唱會門票送出去，看得出來我找球拍找到瘋掉了吧！」有粉絲迅速響應此活動，則獲得周杰倫轉發回覆「看過囉」。

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消息曝光後，網友也紛紛留言：

「要送門票嗎，這是什麼賽道？」

「好想看杰倫的演唱會啊」

「以前在演唱會打籃球，今年會打網球嗎？」

「現在學打網球來得及嗎」

「電蚊拍蠻潮的吧哥」

「我家有一個但他的樣子是不能說的秘密，你可以親自來看」

「這個福利太誘人了」、「我傾家蕩產也會找出最棒的球拍送給他」



也有歌迷許願周杰倫未來創作一首有關網球的歌曲。

周杰倫4日發文。（周杰倫IG）

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