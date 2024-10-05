山陀兒｜男星赴高雄錄外景節目遇颱風要落車避難 公開現場災情照
撰文：聯合新聞網
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山陀兒颱風路徑詭譎、速度緩慢，颱風中心日前於高雄登陸後，已在台灣南部及西半部沿海地區帶來強風豪雨的威脅。藝人顏永烈剛好正在出外景，嚇得在網上曝光最新災情。
顏永烈近日到高雄錄製《寶島神很大》，日前在臉書寫道：「第一次外景遇到要下車避難的….#高雄風雨實在太猛#颱風天大家千萬別亂跑#寶島神很大」，更附上眼前的災情照，驚呼已經變成「漂漂河」。他也在限時動態上分享影片，只見節目組人員才剛下車避難，轉眼間就看到眼前的馬路變成河流，震撼畫面引發網友熱議！
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