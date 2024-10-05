山陀兒｜男星赴高雄錄外景節目遇颱風要落車避難　公開現場災情照

山陀兒颱風路徑詭譎、速度緩慢，颱風中心日前於高雄登陸後，已在台灣南部及西半部沿海地區帶來強風豪雨的威脅。藝人顏永烈剛好正在出外景，嚇得在網上曝光最新災情。



顏永烈近日到高雄錄製《寶島神很大》，日前在臉書寫道：「第一次外景遇到要下車避難的….#高雄風雨實在太猛#颱風天大家千萬別亂跑#寶島神很大」，更附上眼前的災情照，驚呼已經變成「漂漂河」。他也在限時動態上分享影片，只見節目組人員才剛下車避難，轉眼間就看到眼前的馬路變成河流，震撼畫面引發網友熱議！

【圖輯】點圖放大看高雄打風現場災情照及更多顏永烈照片👇👇👇

+ 9

延伸閱讀：

已經很少上「天才衝衝衝」 王思佳鬆口吐真實原因

獨／華視聲援徐乃麟「無冒犯」楊繡惠 當日節目「一刀不剪」10月播讓觀眾評斷

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】