傳吳慷仁大陸合約有「三個月試用期」逼走一男星拍新劇孫儷卻罷拍

金馬影帝吳慷仁9月30日簽約大陸「壹心娛樂」，宣告「我不再是一個人」，隔天大陸國慶寫下「祝福錦繡中華」，觸動兩岸敏感神經惹罵。吳慷仁與孫儷合作新戲《執迷》，被爆先是擠走了周渝民，接著孫儷罷拍，如今又傳出他跟「壹心娛樂」只先合作3個月。



愛奇藝資深製作人對此表示：「怎麼可能？3個月連戲都拍不完。」也說劇組拍攝一切順利進行，畢竟戲能開拍，事前早已層層報備過關，所有機關都知道要用的是吳慷仁，這應該是有人刻意搞事，不想讓孫儷和吳慷仁好過，也說以吳慷仁演技，侷限在一處很可惜。

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《執迷》劇組被傳出的消息沒停過，像是吳慷仁接演後，孫儷團隊多次要求他表明「非台獨」立場，但未獲回應，最後她決定罷演；有指劇組最大投資方來自台灣，就是力撐吳慷仁，還明確告知孫儷解約不必賠錢，另也傳出女主角也將換人，但都未獲證實。如今能否順利播出，各方都在觀察。

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BBC中文版日前以「安溥、吳慷仁爭議 當聲援過太陽花的台灣藝人祝福了中國國慶」為題，直指吳慷仁陷入「兩面不是人」狀況，大陸嫌他表態不夠徹底，台灣呈現失望、憤怒、理解等複雜局面。

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吳慷仁與大陸經紀公司「壹心娛樂」簽約，該公司CEO為知名經紀人楊天真，她曾跟范冰冰合作6年，共同經歷高峰期，此後也與張雨綺、宋佳合作，她曾被問經紀人是幹嘛的，答說「就是拒絕」，也承認自己是唯利是圖的商人，就是要保護旗下藝術家們。據「鏡週刊」報導，她與吳慷仁其實是彼此先「試用」3個月，若此說法為真，頗符合利益取向。

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