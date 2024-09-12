劉俊謙吳慷仁爭視帝！五個入圍者位位實力強勁　佢首度擔正就突圍

【金鐘獎入圍名單／劉俊謙／吳慷仁】第59屆金鐘獎入圍名單公布， 吳慷仁以黃Viu劇集《有生之年》再度問鼎視帝，將與劉俊謙、傅孟柏、柯叔元、曾敬驊進行一場大廝殺。



劉俊謙以Netflix劇集《此時此刻》入圍，他感謝評審的肯定，第一次入圍男主角獎非常興奮，「尤其是可以跟我的好夥伴郭雪芙一起入圍，更令我驚喜，謝謝《此時此刻》團隊，特別謝謝連奕琦導演還有高炳權導演對我的信任。」吳慷仁收到消息：

有生之年，能入圍金鐘太好了，大家都太棒了，讚讚讚。

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曾敬驊首度戲劇挑大梁，在《不良執念清除師》中詮釋遭逢磨難的特殊體質高中生，與家人和朋友間的親情，以及面對每一個「執念怪物」的心境轉折，得知入圍消息時，他正在拍新戲：「很開心得知入圍金鐘的消息，得知當下我正在為下個作品做準備，所以這個喜悅跟蒲一永的學習能力一樣，總是慢了別人幾步，哈。」

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他說，《不良執念清除師》是個很特別的故事，拍完後常發現生活中的細小有趣事物，透過想像力，會多了些存在意義，讓他更懂得珍惜：

謝謝評審們的肯定，也謝謝《不良執念清除師》的大家與冠慧，很開心我們一起完成這個奇幻成長故事。

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柯叔元以《女兒大人加個賴》問鼎視帝，劇中他扮演金盆洗手的黑道大哥，才想與女兒們修復關係，卻被告知得乳癌，角色轉折相當大。傅孟柏以《美食無間》角逐視帝，劇中他飾演刑偵一隊隊長，常憑直覺辦案，喜歡吃遍大街小巷的美食。

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