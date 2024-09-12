劉俊謙吳慷仁爭視帝！五個入圍者位位實力強勁 佢首度擔正就突圍
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
【金鐘獎入圍名單／劉俊謙／吳慷仁】第59屆金鐘獎入圍名單公布， 吳慷仁以黃Viu劇集《有生之年》再度問鼎視帝，將與劉俊謙、傅孟柏、柯叔元、曾敬驊進行一場大廝殺。
劉俊謙以Netflix劇集《此時此刻》入圍，他感謝評審的肯定，第一次入圍男主角獎非常興奮，「尤其是可以跟我的好夥伴郭雪芙一起入圍，更令我驚喜，謝謝《此時此刻》團隊，特別謝謝連奕琦導演還有高炳權導演對我的信任。」吳慷仁收到消息：
有生之年，能入圍金鐘太好了，大家都太棒了，讚讚讚。
【相關圖輯】此時此刻｜10個故事結局大解構 林心如忍12年終與林熙蕾修成正果（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+33
曾敬驊首度戲劇挑大梁，在《不良執念清除師》中詮釋遭逢磨難的特殊體質高中生，與家人和朋友間的親情，以及面對每一個「執念怪物」的心境轉折，得知入圍消息時，他正在拍新戲：「很開心得知入圍金鐘的消息，得知當下我正在為下個作品做準備，所以這個喜悅跟蒲一永的學習能力一樣，總是慢了別人幾步，哈。」
【圖輯】點圖放大看更多曾敬驊照片👇👇👇
+22
他說，《不良執念清除師》是個很特別的故事，拍完後常發現生活中的細小有趣事物，透過想像力，會多了些存在意義，讓他更懂得珍惜：
謝謝評審們的肯定，也謝謝《不良執念清除師》的大家與冠慧，很開心我們一起完成這個奇幻成長故事。
【相關圖輯】台劇推薦｜近三年Netflix高分台劇Top9：愛愛內含光、此時此刻…（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+37
柯叔元以《女兒大人加個賴》問鼎視帝，劇中他扮演金盆洗手的黑道大哥，才想與女兒們修復關係，卻被告知得乳癌，角色轉折相當大。傅孟柏以《美食無間》角逐視帝，劇中他飾演刑偵一隊隊長，常憑直覺辦案，喜歡吃遍大街小巷的美食。
【相關圖輯】劉俊謙5套必睇影視作品 靠《幻愛》封帝 轉戰台灣人氣再上一層（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+12
武替道｜劉俊謙伍允龍再合作 藉過氣明星喻港產動作片高山低谷蔡思韵與劉俊謙街頭吵架影片瘋傳 大方回應仲罕談結婚生子計畫《誰是被害者2》殺入Netflix排行10大 劉俊謙蔡思韵幻愛CP再合體九龍城寨之圍城專訪｜劉俊謙榮升國民老公6字回應 因這一幕留疤九龍城寨之圍城｜劉俊謙「人氣殺入大陸」顏值高之外仲有一大優勢劉俊謙《我在這裡等你》同范少勳基情四射 肉麻分享男男吻心得
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】