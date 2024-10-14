藝人24歲獨子玩拳擊被打到一臉血　隔日露面曝光傷勢「滿臉傷痕」

狄鶯、孫鵬24歲獨子孫安佐12日在真人秀「拳願之星」中與「台中燒打雞」韓森對決，無拳賽經驗的他，三回合擂台賽下來，遭職業選手韓森K爆狂噴鼻血，一度滿臉濺血，經過一天休息，昨日（13）下午孫安佐出席活動，被問傷勢如何？他頂著滿臉傷痕，神情淡定：「皮肉傷，醫生說一個禮拜就好了，眉毛縫了2針。」展現「男子漢」氣魄。



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歷經一番對決，孫安佐儘管滿臉是血，但他和血拼，洗刷背後總有父母撐腰的既定印象，奮戰到底精神令外界改觀，身旁的友人也大讚孫安佐是「真男人」。孫安佐透露和韓森對決當下，坦言過去僅透過2、3個禮拜的拳賽訓練即上台對打，雖然外表看來傷勢有些嚴重：

「腎上腺素衝上來，其實沒什麼感覺。」



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孫安佐表明一直想進行一場「男子漢」的競爭，賽事過程腦中只有一個念頭「希望能撐久一點」，雖然最後輸了， 但他全力以赴到最後：

「大家說我愛講幹話，但這回我是真的有做， 以後還會打很多比賽，也歡迎酸民自己來體驗。」



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爸媽媽媽擔心賽事，曾表達想親到現場應援，但被孫安佐阻止：「我叫他們不要擔心，相信最後他們會接受。」儘管受傷，但在赴醫院檢查處理傷口後，他緊接著就去參加慶功宴，表示賽後有打電話給爸爸孫鵬：「他覺得我很帥！」至於和韓森之間，他說：

「打完就和解了。」



以後還會再進行更多比賽、接受挑戰。

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