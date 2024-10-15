37歲娛圈神仙姐姐同男神被傳戲假情真疑有證據　曾拍激情戲好肉緊

大陸男星李現去年初與劉亦菲主演《去有風的地方》爆紅，讓他成為陸劇一線男神，他在劇中淋浴戲展現精實肌肉，養眼身材獲好評。兩人戲中甜蜜，戲外今天則被大陸狗仔爆料，兩人是用同一台保母車，網民瘋傳兩人私下假戲真愛。



【圖輯】床戲搏到盡！點圖放大逐格睇劉亦菲李現《去有風的地方》大尺度戲份👇👇👇

+ 37

不過，也有不少網民表示，保母車本來就有可能是公司租用，當然很有可能會有使用到同一台的可能性，畢竟沒有拍到「同框」，硬要說這樣是在一起很牽強。

【相關圖輯】劉亦菲主演的6部陸劇推薦：去有風的地方、神鵰俠侶、玫瑰的故事…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

但也有人樂見其成，認為兩人郎才女貌，如果真的在一起，是最棒的消息，但也希望大家不要打擾他們，給小倆口空間。

【相關圖輯】李現｜盤點圈中5大肥仔肥妹潛力股「他」7歲學演戲 長大後變演技派男神（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

延伸閱讀：

才剛播完！「黑白大廚」火速宣布確定製作第二季 播出時間曝光

「荒野機器人」暖心哭出高票房將拍續集 登全台冠軍

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】