37歲娛圈神仙姐姐同男神被傳戲假情真疑有證據 曾拍激情戲好肉緊
撰文：聯合新聞網
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大陸男星李現去年初與劉亦菲主演《去有風的地方》爆紅，讓他成為陸劇一線男神，他在劇中淋浴戲展現精實肌肉，養眼身材獲好評。兩人戲中甜蜜，戲外今天則被大陸狗仔爆料，兩人是用同一台保母車，網民瘋傳兩人私下假戲真愛。
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不過，也有不少網民表示，保母車本來就有可能是公司租用，當然很有可能會有使用到同一台的可能性，畢竟沒有拍到「同框」，硬要說這樣是在一起很牽強。
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但也有人樂見其成，認為兩人郎才女貌，如果真的在一起，是最棒的消息，但也希望大家不要打擾他們，給小倆口空間。
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