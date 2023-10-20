阿嬌鍾欣潼回應與女網紅皇甫聖華同性緋聞 公開認愛另一女藝人
撰文：聯合新聞網
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阿嬌（鍾欣潼）2020年和「醫界王陽明」賴弘國離婚，至今單身已三年。今年在街上被拍到跟有著「女版陳冠希」封號的女網紅皇甫聖華互動親密，兩人傳出緋聞。阿嬌昨日凌晨突然上傳一張她與對方的貼臉親密照，貼文一公開立刻引來許多粉絲反對聲浪，對此她也立刻做出回應。
阿嬌在昨日凌晨於個人IG分享了她與皇甫聖華的貼臉照，並簡單寫下Happy Birthday慶祝對方的生日。但此舉被粉絲解讀成認愛出櫃，砲轟她無預警又高調沒有為粉絲想過，還酸她「有本事發微博」，不過也有粉絲表示她想喜歡誰就喜歡誰，粉絲無權干涉。
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阿嬌也很快回應：「哈哈哈，你們放心，我還是最愛我的阿Sa」並附上三個笑哭臉，不過粉絲不領情，批評她：「不要拉隊友出來，一人做事一人當」、「可以不要帶蔡卓妍嗎？」
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