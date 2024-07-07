淚之女王｜雙金爆緋聞！金秀賢訪台機場時尚與金智媛宛如情侶穿搭
撰文：聯合新聞網
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金秀賢昨（6）晚將於台灣林口體育館與粉絲見面，提前於5日抵台，在桃園機場露面與粉絲打招呼，各種比愛心，還主動上前接下粉絲信件、簽名，相當寵粉，網友也讚好親民。
而金秀賢「機場時尚」與前不久才來台的戲中「老婆」金智媛都是白色上衣+牛仔褲休閒打扮，都戴著深色帽子，雖然都屬還算常見的時尚單品，但像似程度讓人感覺宛如「情侶裝」。
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金秀賢與金智媛演出《淚之女王》化學反應讓不少人呼喚戲外在一起也不錯，而日前金秀賢曬出與金智媛在台灣活動時高度相似的自拍照，引網友熱議。
韓媒求證詢問，雙方經紀公司仍保持沉默不回應，讓兩人緋聞再升溫，如今赴台機場時尚也讓人覺得真的很搭。
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