孝順女出道10年全部收入畀曬阿媽　被直擊同男神夜蒲傳緋聞咁回應

撰文：聯合新聞網
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安心亞近期演出台灣懸疑劇《孔雀魚》，劇中她扮演傳播妹（陪酒小姐），因緣際會成了特殊現場清潔員，從性感火辣、滿口粗話的辣妹，到渾身包緊緊的清潔員，關鍵在於角色愛上只會向女人拿錢的渣男，被問現實中是否遇過為錢傷感情的事，她斬釘截鐵地回應：「不可能，要跟我拿錢，先過我媽那一關！」

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戲裡被渣男騙財騙色，還被罵「破香爐」，安心亞出道10多年，代言、戲約多，但她其實口袋空空，指媽媽是她的大帳房，所有收入支出都由媽媽管理，她則每個月固定領一筆零用錢，支付生活開銷，安心亞舉例：

「假設我今天要個10萬元（台幣），我媽一定會問東問西問得很清楚，所以要跟我借錢也沒用，因為我沒錢。」

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《孔雀魚》中，安心亞滿口粗話，「你祖媽」、「屁啦」是口頭禪，她坦言，為投入角色，私下和親友們聊天，她也試圖融入生活中：

「朋友聽到我爆粗口，一開始有嚇到，知道我是為了角色，後來也習慣了，拍完戲有經過調整收回。」

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戲裡她拿出血汗錢給渣男，她哭喊被騙財又騙色，結果還被對方罵「破香爐」，安心亞直言拍這部戲根本就是豁出去：

「完全沒有羞恥心。」

安心亞為《孔雀魚》打破以往尺度。（聯合報授權使用／記者吳致碩攝）
安心亞演出《孔雀魚》犧牲大。（聯合報授權使用／記者吳致碩攝）
安心亞在《孔雀魚》中演出傳播妹。（聯合報授權使用／記者吳致碩攝）
安心亞演新戲《孔雀魚》自稱打破羞恥心。（聯合報授權使用／記者吳致碩攝）

說起和尹馨的首度合作，相較於對方體態嬌小，安心亞直呼「很吃虧」，表示因「傳播妹」的角色，需穿得較輕薄短小與貼身戲服，「所以跟她比起來，就顯得我好像比較大隻。」但尹馨真正令她震撼的一幕，當她轉當清潔員之初，眼看命案現場令人作嘔的氣味與場面，在求助無援時，尹馨自門外走進來，背後自帶光芒的景象：

「當時我以為我看到『佛祖』？背後還發出聖光，覺得自己好像有救了。」

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安心亞之前曾因和柯震東去夜店玩，爆出「牽手情」，她再次強調：「真的是認識多年的朋友。」對於未來的發展性，她也說：「不會想到那方面去。」儘管感情空窗，但「愛情」非她的第一選項，首重「工作」是她的真心話。

安心亞耳環／Le Monde Des Copines提供
鞋子／Rene Caovilla提供
場地／瀚寓酒店Hanns House提供

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