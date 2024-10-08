資深藝人不敵肺腺癌56歲病逝　曾做電療化療65次　太辛苦心酸求死

藝人汪建民於去年11月檢查出肺腺癌4期，經過治療原本以為情況好轉，但卻於7日逝世，其妹妹悲痛證實。而他過去曾在節目透露因化療太痛苦，曾默默向老天爺喊話：「拜託你把我帶走。」



汪建民曾在節目《震震有詞》分享經歷過母親罹癌失智、自己的抗癌過程。他罹患肺腺癌4期，癌細胞擴散至頸椎後，開始長時間的電療跟化療，不煙不酒的他起初是背突如其來疼痛，以為是長時間運動、拍戲累積的後遺症，直到雙手又麻又痛，檢查後才知道罹癌，而且癌細胞擴散至頸椎最後一節、脊椎第一節中間的軟骨完全被癌細胞侵蝕。

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汪建民在醫生建議下開始接受電療、化療：「原本要進行80次的電療，完成65次時醫生告訴我可以停止了，維持追蹤就好。」腫瘤從九厘米縮小到三厘米，他說：

「我運氣很好。」



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汪建民能開朗面對，其實是一段痛苦的過程換來，他透露開始化療後完全無法進食僅靠營養品支撐，眼窩凹陷身體變形：

「剛開始化療第三次、第四次時，曾在心裡向老天爺喊話：拜託你把我帶走，不要讓我面對這些。」



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長期抗癌一路辛苦，汪建民說：

「非常痛恨有的人上週才問我有沒有好一點，這週見到面又問一次，癌症是多長期的抗戰，不然你也隔兩個月再問我。我寧可你跟我說加油！」



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回想第一次聽到醫生告知罹癌時「很鎮靜！」他哽咽地說：

「媽媽淋巴癌末期，我一路陪著媽媽照顧她，經歷掉頭髮、心情不好、抑鬱症到失智，是她幫我提前做功課，我才能那麼鎮定，如果沒有經歷過可能也無法接受。」



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