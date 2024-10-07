食道癌｜54歲資深女主持驗身揭食道異常「一圈咖啡色」醫生估病因

方文琳早前自曝罹患食道癌，日前已完成手術，回診檢查後確定傷口沒事，之後只要定期追蹤。對此，陶晶瑩近日也透露自己的食道也曾出現問題，醫生當時檢查時看到「一圈咖啡色」！



陶晶瑩近日在廣播節目《陶色新聞》談起方文琳罹癌的消息，表示自己過去喉嚨也曾出現問題，就醫檢查發現喉嚨內「粉色外面一圈淡淡的咖啡色」，醫生推測應該是胃酸倒流導致灼傷，後來則努力調整飲食、生活習慣。

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陶晶瑩也分享自己的生活習慣，透露目前晚餐、喝酒後都要四、五個小時後才躺下來睡覺，並強調睡前千萬別再吃東西、喝酒：

「當你胃酸倒流嚴重時，你沒辦法躺下睡覺，你會坐著睡，精神上睡不飽疾病也會跟著來了。」



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另外，她也提醒聽眾們要定期健康檢查，因為方文琳罹病前3年就有檢查出癌症指數偏高，但當時以為是家族史，只注意胃癌、大腸癌，以為這兩項器官過關就沒事，不料最後卻發現罹患食道癌。

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