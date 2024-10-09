56歲癌逝男星與「曾志偉前妻」有段情　相差12歲姐弟戀曾轟動全台

汪建民昨（8日）在親妹哀痛的聲明中證實病逝，享年56歲。儘管他身旁的紅粉知己早已換人，但他過去曾與寶媽有過一段轟動全台的姐弟戀情，日前她被問及舊愛生病一事，雖感到心疼，但也坦言彼此已經10年未有聯絡。



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寶媽與汪建民從2013年低調展開，雙方相差12歲的姐弟戀一直備受爭議，且僅維持2年多就宣告分手，外傳除了雙方金錢觀不同，汪建民曾與寶媽一同上節目《命運好好玩》，汪提到寶媽總是表現出自己無所不能的一面，即便在經歷女兒出國留學與母親去世，仍選擇獨自堅強面對一切，似乎不願汪建民：

「插手過多生活大事。」



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而面對世俗異樣的眼光，甚至口出惡言的聲音，寶媽也曾難過坦言：

「我哭死了，我真的～～這真的讓我難過到極點。」



間接也道出兩人無法再走下去的原因。

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即使分手多年，寶媽日前被問到汪建民罹癌一事，嚴肅道出心情：

「生病很辛苦，我是長年在醫院照顧病人的那個人，所以我不願女兒來醫院照顧我，有一年，我住院，但我要女兒他們照常開聖誕派對，讓他們覺得這是小事。」



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她更不諱言指稱楊貴媚的基金會有提出想要幫助汪建民：

「但我10年沒聯絡汪，我就給他們汪經紀人的電話，希望大家給他鼓勵一下。」



寶媽（左）過去曾與汪建民有段轟動的姐弟戀。（錦雯提供）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】