癌症｜42歲女歌手嘴部不適以為純粹蛀牙　點知係舌癌第三期要切脷

42歲南韓歌手鄭美愛驚爆罹患舌癌，她2021年被診斷罹患舌癌而暫停演藝工作，近日在綜藝節目《超人回來了》透露罹癌原因之一，竟是因為蛀牙。她回憶2021年期間因嘴巴連續發炎好幾個月，經檢查後竟被診斷罹患舌癌第三期，之後接受醫生建議手術切除三分之一舌頭，她無奈說：「雖然還能說話，但因舌頭不完整導致臉部歪曲，發音也不準確。」



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由於臉型變得不對稱，鄭美愛連吞嚥食物也變得很困難，且癌症容易復發，每天都活得戰戰兢兢。近日她上綜藝節目《超人回來了》，驚吐罹舌癌其中一個原因，竟然是因為蛀牙：

「因為舌頭經常被腐爛蛀牙擦傷，導致舌頭一直發炎，最終釀成舌癌。」



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鄭美愛在選秀節目「Miss Trot Tomorrow「憑藉精湛歌藝奪下亞軍，2021年底突宣布暫停工作，當時僅透露要動大手術，直到去年1月才表示當時因工作滿檔導致免疫力下降，經常生病，沒想到竟然是罹患舌癌第三期。

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