神劇國寶級演員「家中逝世」享壽76歲　生前疾病纏身須靠輪椅代步

日本男星西田敏行於家中去世，享年76歲。



日媒報導，他17日被發現倒臥東京世田谷區的家中，相關人員見到他當時已明顯死亡。8日他還有出席電影《女醫神Doctor X》的煞科記者會，當時看起來精神不錯。

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他出道超過50年，演出過許多電影、電視劇，像是《白色巨塔》、《女醫神Doctor X》、《釣魚迷日記》、《鬼壓床了沒》等，同時他也是位歌手，登上過紅白歌唱大賽，不過近幾年來他疾病纏身，需要靠輪椅代步，但仍是不減他敬業的演出態度。

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