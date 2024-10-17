神劇國寶級演員「家中逝世」享壽76歲 生前疾病纏身須靠輪椅代步
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
日本男星西田敏行於家中去世，享年76歲。
日媒報導，他17日被發現倒臥東京世田谷區的家中，相關人員見到他當時已明顯死亡。8日他還有出席電影《女醫神Doctor X》的煞科記者會，當時看起來精神不錯。
【圖輯】點圖放大看更多西田敏行照片👇👇👇
+6
他出道超過50年，演出過許多電影、電視劇，像是《白色巨塔》、《女醫神Doctor X》、《釣魚迷日記》、《鬼壓床了沒》等，同時他也是位歌手，登上過紅白歌唱大賽，不過近幾年來他疾病纏身，需要靠輪椅代步，但仍是不減他敬業的演出態度。
【相關圖輯】資深藝人不敵肺腺癌56歲病逝 曾做電療化療65次 太辛苦心酸求死（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+12
癌症｜42歲女歌手嘴部不適以為純粹蛀牙 點知係舌癌第三期要切脷56歲癌逝男星與「曾志偉前妻」有段情 相差12歲姐弟戀曾轟動全台食道癌｜54歲資深女主持驗身揭食道異常「一圈咖啡色」醫生估病因資深藝人不敵肺腺癌56歲病逝 曾做電療化療65次 太辛苦心酸求死癌症｜59歲資深女星認愛喝酒證實患食道癌 專家教5招及早預防亞洲王子患甲狀腺癌淚揭藝人抗癌背後辛酸「邊醫邊工作」自覺會死
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】