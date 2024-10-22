迪麗熱巴驚爆未婚生子？曾以短暫休息為由停工 爸爸疑是頂流男星
撰文：聯合新聞網
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大陸網紅郭美美直播時驚爆，頂流男星和一名女星未婚生子，男方是東北人、女方則是新疆人，雖然還沒有正式登記領證，但小孩已經生下來，外界立刻聯想到人氣超旺的新疆女星迪麗熱巴。
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迪麗熱巴因為曾短暫休息半年，被傳是否跑去生孩子，她透過工作室火速回應傳聞，強烈否定傳聞，並表示有需要的話會採取法律行動捍衛名譽。網友則表示，迪麗熱巴工作滿檔，實在不知道她何時有時間懷孕。
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