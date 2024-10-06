男神新女疑參加名媛培訓班惹議　閨密代證清卻漏口風證實懷孕傳聞

大陸男星黃曉明9月認愛小15歲網紅葉珂後，在網路上掀起熱烈的討論，而葉珂也遭受瘋狂的網路攻擊， 各式各樣的酸言酸語至今從未停息，甚至有人抖出葉珂是「名媛培訓班」的一員。對此，葉珂的閨蜜看不下去，跳出來為好友護航，沒想到一句話直接證明了黃曉明「再度當爸」。



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葉珂閨蜜在網路上發文表示，自己剛認識葉珂時，雖然僅僅吃過兩次飯，但每一次與葉珂見面對她來說都是一種學習和進步，並強調葉珂是優秀且獨立的女性，完全不需要參加所謂的「名媛培訓班」，同時也大讚閨蜜的丈夫黃曉明是「最頂尖的男人」。

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除此之外，葉珂閨蜜也在文中提到了黃曉明的前任Angelababy，直說：

「前任如果真的夠好，怎麼會成為前任？」



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她也因此遭到網友砲轟，讓葉珂閨蜜緊急刪文，甚至開直播解釋。但她的一席話，卻讓黃曉明即將再度當爸的傳言被證實：

「你們真的不要在網上再攻擊葉珂，過於網暴真的不好，因為人家現在有身孕，懷孕的人身心一定要健康的，我都怕她看到網上這些影響她的心情。」



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