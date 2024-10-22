明星夫妻擺酒被廠商「偷拍座上客」新娘嬲到擺上網公審：永不合作
撰文：聯合新聞網
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登記結婚3年的謝和弦、陳緗妮19日舉行婚宴，近日陳緗妮突然在臉書氣炸婚禮當天的狀況，直言：「我真的完全無法容忍。」
陳緗妮近日突然在臉書發文，透露由於很在意婚禮賓客的私密性，因此事先已經提醒婚禮不開放任何外人拍攝，不料如今卻傳出有廠商打破這個規定，讓她氣憤地寫下：
「連最基本的尊重都做不到的廠商永不再合作。」
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對此，謝和弦則出面緩頰說：「大喜之日以和為貴」但陳緗妮仍表示：
「我們從來都不去拗任何人，費用該多少就是多少，我們給予別人尊重，但別人呢？」
據悉，謝和弦、陳緗妮19日在桃園席開20桌補辦婚宴，而謝和弦還決定婚宴不收禮金，讓陳緗妮笑虧老公太大方她有點頭痛，因為光婚禮就花了至少百萬元（台幣）。
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