明星夫妻擺酒被廠商「偷拍座上客」新娘嬲到擺上網公審：永不合作

登記結婚3年的謝和弦、陳緗妮19日舉行婚宴，近日陳緗妮突然在臉書氣炸婚禮當天的狀況，直言：「我真的完全無法容忍。」



陳緗妮近日突然在臉書發文，透露由於很在意婚禮賓客的私密性，因此事先已經提醒婚禮不開放任何外人拍攝，不料如今卻傳出有廠商打破這個規定，讓她氣憤地寫下：

「連最基本的尊重都做不到的廠商永不再合作。」



【圖輯】由大麻歌手變娛圈好爸爸！點圖放大看謝和弦全家合照👇👇👇

+ 14

對此，謝和弦則出面緩頰說：「大喜之日以和為貴」但陳緗妮仍表示：

「我們從來都不去拗任何人，費用該多少就是多少，我們給予別人尊重，但別人呢？」



據悉，謝和弦、陳緗妮19日在桃園席開20桌補辦婚宴，而謝和弦還決定婚宴不收禮金，讓陳緗妮笑虧老公太大方她有點頭痛，因為光婚禮就花了至少百萬元（台幣）。

【相關圖輯】娛圈人妻生女後乳管阻塞胸脯脹痛「外側摸出硬塊」揭哺乳有幾辛酸（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

延伸閱讀：

網紅許悅開箱《獵人》遭炎上！身分被起底「景美東吳校花」

夏和熙「5天甩3公斤」暴瘦走金鐘紅毯！隔天驚傳掛急診：靈魂被抽乾

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】