41歲凍齡靚太結婚10年聚少離多　自稱見老公仍覺害羞：有點陌生

林依晨和老公「阿超」林于超今年12月24日結婚將滿10周年，由於阿超事業在美國，夫妻倆長年聚少離多，2個多月見一次，常彼此打趣：「我們的保鮮期，大概要比其他情侶再乘以4倍。」林依晨還透露「每次見面都有點害羞」，就是有點陌生、真的很害羞的那種害羞。



林依晨才剛以《不夠善良的我們》裡「簡慶芬」一角擊敗周迅、朴寶英、金惠奫奪下釜山影后視后，台灣這邊本就已拿過2座金鐘獎，這屆又入圍，聲勢正強。但成功事業下，她跟尋常母親沒兩樣，帶著3歲女兒「小小林」在台灣與老爺奶奶同住。

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本月29日她將迎來42歲生日，女兒也是同月壽星，林于超身為注重儀式感的老公，一定會返台為他最愛的2個女人慶生，那結婚10周年紀念？林依晨說：

「可能明年農曆新年再過，疫情打亂太多東西，我們現在盡量不要被日期綁架。」



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跟林依晨合作長達24年的經紀人周美豫說：「感覺他們兩個很適合這樣（遠距戀愛）的模式。」林依晨馬上搖頭：

「我們還是會感到孤獨的好嗎？」



但不否認跟阿超都滿喜歡有大一點的空間和時間各自獨處。

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林依晨曾飽受婚變傳聞困擾，逼得她千字文澄清「我不卑微、他也不渣」，如今結婚屆滿10年，但林依晨不認為進入老夫老妻模式，認為雙方仍有默契，也珍惜婚姻。她提到之前進公司做一個不必化妝的專訪，「但我還在那邊化妝，因為晚上（跟老公）有約會」，臉上露出仍是戀愛中般期待又羞怯表情。

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類單親生活不易，問林依晨有沒有哪一刻，覺得老公如果在身邊就好？她笑了：「比如說下雨天要接小朋友啦，還有親師會啊。」坦言在家常被有個性的女兒氣到要深呼吸，為控制情緒得立刻轉頭走進廁所，她形容女兒是「牛脾氣」：

「但也教會我一招，就是不要當下硬衝，一定要轉彎。」



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「小小林」2歲多就堅持要配自己的衣服、鞋子和襪子，如果顏色實在不搭，林依晨會打商量：「我們換別的好不好？」小朋友還是不要，她學會先挑3雙，再給女兒選。此外也不會刻意營造公主風：「是想避免的，因為太多童話故事都不健康。」滿街跑的水藍Elsa風格她倒是認同：

「Elsa是獨立自主女性，其他像灰姑娘和睡美人那都太可怕了。」



林依晨只在IG放過2張「小小林」局部照，遮得很嚴實，她親口形容女兒長相「很濃眉大眼，是超大丹鳳，然後鼻子也大、嘴脣厚厚的，眉毛粗粗的」，也秀出手機裡女兒影片，一則一則滑，邊滑邊笑出聲：「她愛漂亮，愛唱歌跳舞，愛角色扮演，真的好可愛哦。」據助理觀察，「小小林」講話跟林依晨根本一模一樣，尤其是堅持每天搭衣服鞋子時，會說「不配」，這點連林依晨都認證：

「真的跟我一樣！」



林依晨承認：「我老實說，我真的超想分享女兒照片，因為太可愛！可是我更怕的是她的隱私被剝奪，以及要面對比我更多的評判，我覺得那是沒有必要的，所以都忍住，只發在家族群組。」她預告，或許等女兒要上小學時，會發她6個月大的照片吧，到時候臉型已經完全不一樣，講到這再度露出慈母星星眼：

「她有一張御飯糰的臉，超可愛！」



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是否有考慮過母女飛到美國一家團圓，或是林于超移居台灣，林依晨肯定的說：「10年內不會有變化，還是希望女兒在台灣學好中文。」至於還會不會再生二胎，林依晨搖頭：

「我覺得差不多了。」



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