58歲心口仍然堅挺！美魔女搏盡宣傳全裸寫真　浴缸擺Pose意態撩人

58歲美魔女胡文英擁有亮眼外貌，保養得宜的她不吝秀出好身材，時常在社群放送美照，更吸引大批粉絲追隨。近日，她為了宣傳推出的全新寫真集可謂不遺餘力，甚至分享了一段近乎全裸的影片，大秀火辣體態和撩人動作，讓所有粉絲眼睛大吃冰淇淋。



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胡文英在臉書上發布了這段影片，並自信寫下：

「我的寫真出隱藏版的影片，絕對讓你大開眼界。」



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影片中她僅以紅色吊帶綁身，跪在白色浴缸中，幾乎全裸，展現極具挑戰性的性感造型。她對著鏡頭擺出各種撩人的姿勢，眼神十分撫媚，懂得以「視覺福利」抓住粉絲的目光。

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影片釋出後，粉絲紛紛留言稱讚：

「辣媽真的超美，我很愛妳！」

「真看不出來妳已經58歲，永遠是心中的20歲女神！」

「寫真集一定要買！」

「想要隱藏限量版！」



甚至有人詢問是否有特別的粉絲福利。胡文英也不吝嗇地公開福利訊息：「我的第七本寫真集已經推出，凡購買的粉絲都有機會挑戰被我抱起來！」藉此近距離互動來提升銷量，希望能讓寫真集再度創下佳績。

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