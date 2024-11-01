58歲心口仍然堅挺！美魔女搏盡宣傳全裸寫真 浴缸擺Pose意態撩人
撰文：TVBS新聞網
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58歲美魔女胡文英擁有亮眼外貌，保養得宜的她不吝秀出好身材，時常在社群放送美照，更吸引大批粉絲追隨。近日，她為了宣傳推出的全新寫真集可謂不遺餘力，甚至分享了一段近乎全裸的影片，大秀火辣體態和撩人動作，讓所有粉絲眼睛大吃冰淇淋。
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胡文英在臉書上發布了這段影片，並自信寫下：
「我的寫真出隱藏版的影片，絕對讓你大開眼界。」
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影片中她僅以紅色吊帶綁身，跪在白色浴缸中，幾乎全裸，展現極具挑戰性的性感造型。她對著鏡頭擺出各種撩人的姿勢，眼神十分撫媚，懂得以「視覺福利」抓住粉絲的目光。
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影片釋出後，粉絲紛紛留言稱讚：
「辣媽真的超美，我很愛妳！」
「真看不出來妳已經58歲，永遠是心中的20歲女神！」
「寫真集一定要買！」
「想要隱藏限量版！」
甚至有人詢問是否有特別的粉絲福利。胡文英也不吝嗇地公開福利訊息：「我的第七本寫真集已經推出，凡購買的粉絲都有機會挑戰被我抱起來！」藉此近距離互動來提升銷量，希望能讓寫真集再度創下佳績。
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