「超人氣性感女星」行紅地氈險仆倒　當場曬舞技　彎腰派噴血福利

《第6屆走鐘獎》26日在台大體育館舉辦，許多YouTuber稍早紛紛踏上星光大道爭豔比帥。



而韓國啦啦隊女神李多慧此次首度受邀擔任「運動健身」和「說走就走」獎項的頒獎嘉賓，沒想到她稍早走紅毯時，卻因穿高跟鞋拐到差點跌倒，讓在場眾人都嚇一跳，不過她立刻站穩腳步，親切地與現場粉絲揮手、互動。

韓國啦啦隊女神李多慧擔任《第6屆走鐘獎》頒獎嘉賓（YouTube@Walk Bell John Awards）

紅地氈險仆倒畫面瘋傳 點圖放大看更多李多慧照片：

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李多慧稍早身穿一襲淺紫色平口短禮服現身走鐘獎頒獎典禮現場，害羞揭露此次挑選「戰袍」的考量之一是想要讓胸型看起來更好看。

隨後她在接受紅毯主持人拿拿摳與Arase阿拉斯訪問時，也大跳日前在台灣爆紅的三振舞，隨後一彎腰就倒出美胸與事業線，讓觀看直播的網友紛紛留言畫面「超香」。

此外，李多慧也提到希望2025年能夠入圍走鐘獎，也點名想要和阿滴合作：

一起拍攝的話感覺很好玩！

表示自己最近在準備環島與拍攝台灣風景、美食的相關題材影片，分享自己的近況。

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