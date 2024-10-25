女星嫁癱瘓男　婚禮上叔仔刻意提「大小便失禁」踩界言論全網嘩然

撰文：ETtoday
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南韓女星宋枝恩是女團Secret成員，她10月嫁給輪椅族YTR朴偉，男方於近日公開婚禮當天的幸福過程，怎料，叔仔的致詞提到前陣子哥哥失禁大小便，引起韓網不滿，為她抱不平「又不是把護理師娶回家」、「婚禮上沒必要提到失禁大小便」，在韓掀起熱議，影片最終被修改。

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輪椅族YTR朴偉於10年前發生意外導致全身癱瘓，他靠著驚人毅力復健，上半身才慢慢恢復機能，連醫生都稱讚「奇蹟」。他經營自媒體後，開朗活潑的性格感染粉絲，在韓擁有知名度，近來與女星宋枝恩結婚，兩人超般配被讚金童玉女。

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樂於與粉絲分享生活的他，日前在YouTube公開婚禮上的影片，他的弟弟感性致詞，回想起當時事故發生時，爸爸、媽媽輪流進去重患者室探望他，弟弟則忍著不敢哭，催淚的感言讓全場都跟著哭了。

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弟弟也提到，前陣子哥哥朴偉與宋枝恩去健身房運動時，因為太過用力，導致大小便失禁，宋枝恩二話不說馬上幫忙處理，還安慰著朴偉：「別擔心，我們先從輪椅上移起來，如果有問題的話，我來處理。」他接著透露，哥哥曾經問「殘障是什麼？」他則回答哥哥：「是把我們家庭牢牢綁在一起的線，而我哥哥用那條線，也牢牢地綁住了嫂嫂。」致詞尾聲，他向宋枝恩喊話：「嫂嫂，謝謝你成為我們的家人。」這段致詞惹哭所有賓客。

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然而，韓網評論卻出現負面迴響，認為朴偉弟弟不該在婚禮上刻意提及大小便失禁一事：

「這個內容沒必要放進去吧」
「第一次覺得『已經開始可憐新娘了』」
「又不是把護理師娶回家」

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最終大小便失禁的致詞遭到修改。朴偉後續也透過影片解釋，當下狀況並未真的大小便失禁，而是突然有味道，另外，也有網友認為：

「新娘本人都沒說什麼了，外人沒必要多講。」

韓網引起正反面意見。

宋枝恩嫁輪椅族朴偉，小叔在婚禮上的致詞惹議。（朴偉YouTube截圖）
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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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