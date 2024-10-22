40歲女星憑神級黑白片首入圍影后　轉型做演員比昔日擔任主持更紅

第61屆金馬獎將於11月23日舉行，本屆入圍名單也於10月2日公布。入圍名單包含許多精彩的作品，其中近期上映的《小雁與吳愛麗》就引發許多討論，這部在本屆金馬獎入圍8個獎項的台灣片，被許多人視為這次的「黑馬」之一，跟著《網路溫度計》來看探究這是一部怎麼樣的電影吧！



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深刻描寫複雜母女情感 《小雁與吳愛麗》登上網路口碑榜第2名

《小雁與吳愛麗》在第61屆金馬獎中入圍「最佳女主角」、「最佳男配角」、「最佳女配角」、「最佳原著劇本」、「最佳攝影」、「最佳美術設計」、「最佳造型設計」、「最佳剪輯」等8個獎項。電影在10月10日上映，目前已經在社群上引發許多討論，在《網路溫度計DailyView》的華語片網路口碑排行榜中，《小雁與吳愛麗》也高居第2名。

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《小雁與吳愛麗》由林書宇執導，找來楊貴媚、夏于喬、曾國城、黃奇斌等人主演。以親情為主軸，電影透過夏于喬飾演的小雁與Allie（吳愛麗），帶大家看見兩名長相相同的女子所要面對的不同人生課題。而片中夏于喬和楊貴媚呈現出的複雜母女情感，以及人們在家庭關係中的無奈與掙扎，更深深觸動人心。

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釜山影展拿下金智奭獎！「生猛且大膽呈現母女關係創傷」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，可以看見近一個月《小雁與吳愛麗》的網路熱門關鍵字除了導演林書宇和女主角夏于喬外，最主要的討論還有韓國的「金智奭」獎。金智奭獎是為了紀念已故的韓國釜山影展創始人金智奭而自2022年開始設立的特別獎項，每年會從釜山國際影展（BIFF）的「金智奭競賽單元」中選出兩部最佳影片，本屆由《小雁與吳愛麗》以及印度導演Rima Das的《鄉村搖滾明星2》（Village Rockstars 2）獲獎。

「《小雁與吳愛麗》」近一個月網路熱門關鍵字（網路溫度計DailyView授權使用／ 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

金智奭獎主要為了韓國及亞洲導演設置，電影導演至少要執導過3部劇情片才具有參賽資格。今年由林書宇的《小雁與吳愛麗》和韓國導演白承彬、李夏藍、日本導演草野翔吾、石橋夕帆、吉爾吉斯導演Dastan Zhapar Ryskeldi、菲律賓導演Brillante Mendoza、印度導演Rima Das等人的作品共同角逐。

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林書宇表示，能夠入圍已是意義非凡，也非常開心能得到金智奭獎，「真心感謝釜山影展與已故的金智奭先生，從我的第一部長片開始，讓我的每一部電影都入選釜山國際影展，讓世界看到。」針對《小雁與吳愛麗》，評審團給予高度評價：

「這是一部生猛且大膽呈現母女關係創傷的作品，擁有強而有力且動人的表演。」



有網民認為以黑白片的形式呈現《小雁與吳愛麗》能成功避免畫面過份血腥。（《小雁與吳愛麗》劇照）

《小雁與吳愛麗》中觸及了家暴、更生人、母女關係、親情、女性議題等諸多複雜的面向，夏于喬和楊貴媚兩人的對戲深刻地展現出錯綜複雜的女母情感，無解的家庭命題讓人感受到劇中人物的無力與矛盾。林書宇認為每個人都有面對創傷的不同方法，同時也期待觀眾可以透過這部電影感覺到理解與接受，進而療癒己身。

由夏于喬、楊貴媚主演的《小雁與吳愛麗》引起無數人共鳴。（《小雁與吳愛麗》劇照）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年09月21日至2024年10月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『《小雁與吳愛麗》』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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