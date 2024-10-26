32歲女星曾接連痛失2親人 拋低一切獨自赴美生活嘆：沒那麼容易
撰文：聯合新聞網
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宋芸樺今年出道第10年，除了9年前曾以《我的少女時代》入圍金馬影后外，此後與金馬、金鐘獎皆無緣。21日剛過32歲生日的她，送給自己的生日禮物就是跳脫舒適圈飛到美國，只是人在異鄉，尤其一直收到來自台灣的祝福，坦言才去一周已經想家。
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宋芸樺主演的《人生清理師》剛播畢獲得不少好評，她去年的《不良執念清除師》、《此時此刻》、《何百芮的地獄毒白》則未能入圍今年金鐘獎。她透露早在10年前就想去美國進修和生活，她坦言是想跳出舒適圈，但到了當地才明白一切沒那麼容易。
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可能電影看多了，原本幻想在街上會遇見「老公」Ryan Gosling，或參加「BoJack Horseman」的瘋狂派對，但現在是她花了整整4天才打理完新家，煮飯修水管、辦手機門號、上了兩堂超貴的駕駛課、逛超市家具店材料店、還得不停用ChatGPT翻譯當地的口語英文等等生活瑣碎的片刻，彷彿瞬間回到了學生時期。
在國外不開車就如同人沒有雙腳，宋芸樺的教練是位65歲爺爺，過程中也受到他的激勵，給她安全感和自信，「別擔心，開心生活吧」，這也讓她突然明白：
「人生的有限性，每一個選擇都意味著放棄無數可能，但正因如此，才能細細品味當下的美好，成就現在或未來的自己。」
雖然有點想家，但宋芸樺對自己喊話：
「Be a Survivor！」
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