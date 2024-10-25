18個泰星涉跨國詐騙「7000人中伏」頂流女星都呃人？有香港人受害

近期，泰國娛樂圈發生了一場震撼的「大地震」，多位明星被曝捲入一起「龐氏騙局」的詐騙案，涉及的明星中還有不少的頂流人物，與此案件有關的18名嫌疑犯已被警方逮捕。隨著多名受害者的舉報，泰國警方至今已接獲多達7千名受害者的投報，受害者的範圍不僅包括泰國人，甚至還涉及來自柬埔寨、緬甸、中國、澳門、香港、日本及歐洲等地的人民。由於涉及人員眾多，相關消息不斷發酵，引發社會的廣泛關注與討論。



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根據《亞洲週刊》的報導，泰國的The iCon集團涉嫌通過「龐氏騙局」的方式進行集資，並利用宣傳策略和知名藝人的代言大幅擴展業務。該集團由「保羅老闆」（Boss Paul）創立，聲稱銷售多種健康產品，包括膳食補充劑、乳清蛋白、具有保健功效的咖啡和牙膏等，同時通過多層次行銷計畫吸引了超過四十萬人參與。然而，許多受害者在事後投訴表示，他們最初是因為集團提供的低價線上銷售課程而選擇報名參加，但隨後卻被要求購買該集團的產品，金額高達數十萬泰銖。

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最令受害者感到震驚和難以接受的是，他們意識到根本無法將這些產品銷售出去，相反只能通過不斷招募新成員，所謂的「下線」體系來賺取傭金。最終，受害者發現這種運營方式顯然是典型的「金字塔式傳銷」或「龐氏騙局」。據報導，這起事件的曝光始於一些受害者通過第三頻道電視臺的新聞討論節目《乘風破浪》進行投訴，揭露了整個騙局的真相。隨著媒體的持續報導，最終引發泰國社會的廣泛關注，成為全國震驚的重大詐騙案件。

涉及多位明星代言人

根據《Bangkok Post》報導，The iCon集團的創始人兼CEO Warathaphon Boss Paul Waratyaworrakul（41歲）以及其他17名嫌疑人，包括多位知名藝人，於上周因涉嫌「公共詐騙」和在系統中輸入「虛假資訊」而被警方逮捕，目前均已被拘留。此次案件不僅涉及公司高層，還牽連了泰國娛樂圈的多位明星，其中包括著名主持人Kan Kantathavorn和知名女星Min Pechaya，據稱他們在iCon集團中擔任重要的高管職位，導致事件曝光後被捕並接受調查。

值得一提的是，泰國「泰劇一哥」之稱的Pong也捲入了此事。據瞭解，Pong因為代言了一款維他命C產品而與iCon集團產生關聯。對此，Pong所屬的泰國ONE31電視臺於14日正式發表聲明，澄清Pong確實曾簽署該維他命C的代言合同，但合同現已到期。Pong表示，他將積極配合警方的調查工作。另一方面，Min的情況更加嚴峻，法院駁回了她的保釋申請，並將她送往女子特別監獄扣留。

失金額超過20億泰銖

據報導，泰國國家警察總長透露，警方已接獲近7,000名受害者的投訴，報告的累計損失金額超過20億泰銖！截至目前，警方已從18名主要嫌疑人手中查獲價值約4億泰銖的資產，其中包括豪華汽車及其他高價值物品。隨著案件的曝光，更多受害者陸續站出來舉報，警方正全力追查背後的所有涉案人員，預計最終的受害人數和損失金額可能還會進一步攀升。

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