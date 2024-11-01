90年代男神被指「將離世前輩說成寵物」惹公關災難　網民鬧冇常識

日本資深演員西田敏行於10月17日傳出在家中辭世的遺憾消息，享壽76歲，讓才剛一起拍戲的米倉涼子悲痛萬分，出席東京影展時還帶著前輩的照片一起亮相。沒想到，「日劇天王」木村拓哉卻因為致意而失言慘被炎上，不少網友痛批他「沒常識」、「書讀太少」、「基本常識都沒有」。



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木村拓哉和西田敏行多次合作，木村27日的廣播節目感性表示：

「非常感謝您帶給大家無數的笑容，希望您在跨越了彩虹橋的另一端後，能夠一邊聽著自己喜歡的音樂，一邊享受喜愛的美酒。」



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不過，立刻有人指出「越過彩虹橋」的說法通常用於寵物去世，不少人表示：

「尤其不能用於已故的長輩恩人」

「如果是要在公開場合說，還是要慎重」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】