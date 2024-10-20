31歲男星攻陸娛圈成關曉彤旗下藝人卻滑鐵盧　被拿來與一影帝比較

31歲李宗霖當年以《智勝先師》出道，赴陸發展曾參加過選秀節目《青春有你》，演出戲劇《校花的貼身高手》，也是關曉彤工作室旗下藝人。近日他現身葉天倫「晴天影像」10周年記者會，被問返台原因，除了想家，還說出在題材上「大陸比較侷限」，這點跟金馬影帝吳慷仁恰巧相反。



不過吳慷仁和李宗霖在演藝事業畢竟起跑點不同，拿來相比也很奇怪。李宗霖講出這句話後，進一步解釋「可能就是大家的想法不一樣」。他其實去年就已經回台灣接戲，也有心理準備要「從零開始」。

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葉天倫找了李宗霖演出《看看你有多愛我》，坦言當初找了20多位演員，看到李宗霖覺得很適合，認為雖然非科班出身，但在大陸學習打了很好的基礎，接下來會有不少動作戲。



《看看你有多愛我》由楊謹華、林思廷、詹子萱主演，屬於親子懸疑劇，在劇中楊謹華飾演的單親媽媽怡安，獨立撫養一對正值高中叛逆期的女兒，今天到場代表是飾演警察的鍾承翰以及高中生的李宗霖，鍾承翰和楊謹華、李維維會有段三角戀。

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葉天倫領軍的「晴天影像」成立10周年，今宣布將推出4部新作品《看看你有多愛我》、《人生歌王》、《東方美人》及電影《黑街疑雲》。葉天倫首次見劉奕兒就驚呼：「這女人也太瘋狂了吧。」



原來葉天倫以前從未見過劉奕兒，以為是位「艷星」，雙方原本要合作另一部戲，劉奕兒來找他時，不但讀完原著小說，還交了2000字心得，讓他暗自心驚，非常想知道此人的過去：

「為什麼不認識妳？」



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接著再仔細觀察，發現她根本活脫是《東方美人》那位活了200歲的女子，立刻決定用她當女主角，至於原本那部，就換人演。《東方美人》以陳玉慧的小說《幸福之葉》改編而成，故事以「茶葉」為背景，描寫一名茶仙子穿梭古今200年。



劉奕兒今年以電影《女兒的女兒》范祖兒一角入圍金馬獎女配角，對此她相當開心，接下來將再度挑戰以女力為主題的劇集《東方美人》，她笑說：

「能夠一直有不同面向的女性角色被觀眾看見真的很開心，入圍金馬獎真的要感謝很多人，也很期待接下來《東方美人》的拍攝。」



《人生歌王》將與金曲歌王陳建瑋合作，葉天倫跟他過去曾合錄過年歌曲賺個2千元台幣，至於歌王本人要不要演，「還沒聊到那邊」。電影《黑街疑雲》是首位由華裔編劇入圍美國影藝學院「尼寇編劇獎」的導演林偉克的經典作品。

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