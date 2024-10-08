汪建民病逝｜肺腺癌曾奪多名藝人性命包括這港星　醫生揭危險因子

台灣藝人汪建民不敵肺腺癌病魔離世，享年56歲！



而台灣先前也有不少名人因「無聲殺手」肺腺癌離世以及治療後重回健康的身體，包括兩任前副總統蕭萬長、陳建仁都曾罹患「無聲殺手」肺腺癌。

不少名人因肺腺癌離世，包括知名網紅「仿妝夭后Yui 」（Facebook@仿妝夭后Yui）

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不少名人因肺腺癌離世，包括知名網紅「仿妝夭后Yui 」（Facebook@仿妝夭后Yui）

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根據台灣衛福部2023年公布最新2021年癌症登記資料分析結果，肺癌已成為新「癌王」。

而肺癌可分為小細胞肺癌和非小細胞肺癌兩大類，在台灣，非小細胞肺癌約佔所有肺癌的8-9成，最常見的就是肺腺癌。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任級醫生黃建文表示，肺腺癌又被形容為「無聲殺手」，因為等到患者出現胸悶、胸痛或咳嗽不止，往往就是病程晚期，癌細胞已擴散到淋巴或其他器官。

肺腺癌帶走許多人，也有不少名人因肺腺癌離世，包括台灣前法務部長陳定南和舞蹈家羅曼菲、天主教樞機主教單國璽、文英阿姨、港星歐陽佩珊和知名部落客「仿妝夭后 Yui」、帽子歌后鳳飛飛、資深藝人馬如龍。

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也有許多名人在發現肺腺癌，努力治療幸運地恢復健康，台灣前副總統蕭萬長、台北市長柯文哲夫人陳佩琪、前副總統陳建仁、前副總統蕭萬長、資深媒體主持人陳文茜以及藝人寶媽、廣達電腦創辦人林百里等人。

根據當地健康署統計，台灣每年新診斷的肺癌超過15,000人，其中肺腺癌佔比高達70％至80％。

台北慈濟醫院胸腔外科醫生洪嘉聰說明，有肺癌家族史、抽煙習慣、長期處於空氣污染環境與罹患氣喘或肺結核者，都是肺癌的危險因子。

早期肺腺癌多無症狀，X光檢查大多無法發現，通常有症狀者於診斷時多半已是第三、四期。

常見症狀包含胸悶胸痛、呼吸喘、體重減輕等，若是出現遠端器官轉移，也有可能出現腦神經學症狀或骨頭疼痛。

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