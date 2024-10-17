One Direction Liam Payne墮樓藝人齊哀悼　曾戀大10歲歌手育一子

前愛爾蘭男孩天團「One Direction」成員Liam Payne在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間酒店外逝世，享年31歲，消息一出震驚全球，「Billboard」才報導指出，Liam Payne於10月2日出席了他的隊友Niall Horan在布宜諾斯艾利斯舉行的音樂會，眾多星友也紛紛發文悼念。



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《狂野時速7》（Furious 7）電影原唱Charles Puth曾與Liam Payne合作，他表示「我現在很震驚，Liam Payne對我總是很友善，他是我最早合作的藝人之一，我不敢相信他已經離開了」。名媛Paris Hilton也非常難過，「向他的家人、親人致上愛與慰問，安息吧，我的朋友」。Zedd才則與Liam Payne合作2017年單曲〈Get Low〉，他在X寫下：

「安息吧Liam Payne……我不敢相信這是真的……絕對令人心碎……」



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「One Direction」雖然從未提過解散，但是成員各自單飛，成績也都相當優秀，先前曾傳出將會重組，不過始終沒有證實，雖然連人氣團員Harry Styles都曾說「永遠別說不可能」，但雖然5人有在節目上重聚、一起玩遊戲的想法，但並沒有談及演出，隨著Liam Payne的驟逝，也形同重組永遠無望，令人心碎。

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Liam Payne曾與大10歲的歌手Cheryl Cole相戀，並於2017年產下兒子，但隔年兩人便分開。「BBC」報導，Liam Payne對抗抑鬱、焦慮多年，並公開談論了自己的心理健康狀況，希望能幫助到更多人。

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