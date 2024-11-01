82歲資深演員離世「螢幕老婆」以為係惡作劇　訴說對方生前暖舉

台灣資深演員石英10月27日因自然老化，於台大癌醫中心逝世，享壽82歲；而其最後的作品為客串好友唐美雲製作的《孟婆客棧》，唐美雲剛得知死訊還以為是玩笑，她也親曝對方生前暖舉。



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唐美雲透露她與石英認識多年，2人早期在華視有短暫合作，後來到民視才有密集互動，雙方在《娘家》飾演夫妻，她也直言當時感受到：

「那段時間有更多機會看到石爸對工作的執著認真，提攜後輩不遺餘力，是值得敬佩學習的好榜樣。」



拍戲期間感情就像家人。

石英遺作為客串好友唐美雲製作的《孟婆客棧》。（民視提供）

石英力挺好友唐美雲製作的《孟婆客棧》。（民視提供）

唐美雲也表示，她2021年擔任《孟婆客棧》製作人，該片是單元劇所以無法給石英重要角色，但她當時仍想與對方合作，沒想到，她剛開口詢問，好友就馬上答應演出，回憶說道：

「石爸一口答應，力挺我當製作人，無論角色大小，所以很感動。」



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唐美雲最後也表示：

「今天剛好有颱風警報，我接到消息以為開玩笑，後來證實石爸離開大家，我想這是世俗的離開，石爸會永遠活在大家心中，因為我們都尊敬他愛他，祝福石爸一路好走，我們大家愛你。」



而《孟婆客棧》則成為石英的遺作。

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