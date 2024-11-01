82歲資深演員離世「螢幕老婆」以為係惡作劇 訴說對方生前暖舉
撰文：中天新聞網
出版：更新：
台灣資深演員石英10月27日因自然老化，於台大癌醫中心逝世，享壽82歲；而其最後的作品為客串好友唐美雲製作的《孟婆客棧》，唐美雲剛得知死訊還以為是玩笑，她也親曝對方生前暖舉。
【圖輯】點圖放大看更多石英照片👇👇👇
+9
唐美雲透露她與石英認識多年，2人早期在華視有短暫合作，後來到民視才有密集互動，雙方在《娘家》飾演夫妻，她也直言當時感受到：
「那段時間有更多機會看到石爸對工作的執著認真，提攜後輩不遺餘力，是值得敬佩學習的好榜樣。」
拍戲期間感情就像家人。
唐美雲也表示，她2021年擔任《孟婆客棧》製作人，該片是單元劇所以無法給石英重要角色，但她當時仍想與對方合作，沒想到，她剛開口詢問，好友就馬上答應演出，回憶說道：
「石爸一口答應，力挺我當製作人，無論角色大小，所以很感動。」
【相關圖輯】逐一懷緬近年已故圈中人 周海媚鄭佩佩病逝 他不敵癌魔享年56歲（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+12
唐美雲最後也表示：
「今天剛好有颱風警報，我接到消息以為開玩笑，後來證實石爸離開大家，我想這是世俗的離開，石爸會永遠活在大家心中，因為我們都尊敬他愛他，祝福石爸一路好走，我們大家愛你。」
而《孟婆客棧》則成為石英的遺作。
【相關圖輯】周海媚去世｜5大經典角色逐個數 憑一套劇爆紅榮升TVB當家花旦（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+10
童星出道藝人瞬間長大影性感寫真 不科學身材獲封奇蹟級沙漏BODYOne Direction Liam Payne墮樓藝人齊哀悼 曾戀大10歲歌手育一子藝人24歲獨子玩拳擊被打到一臉血 隔日露面曝光傷勢「滿臉傷痕」31歲男星攻陸娛圈成關曉彤旗下藝人卻滑鐵盧 被拿來與一影帝比較汪建民病逝｜肺腺癌曾奪多名藝人性命包括這港星 醫生揭危險因子資深藝人不敵肺腺癌56歲病逝 曾做電療化療65次 太辛苦心酸求死
延伸閱讀：
許宗力卸任司法院長「代理3人選曝光」！ 藍女戰神曝賴清德盤算：他有強烈危機感
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】