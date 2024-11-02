黑白大廚「三星」再被爆私吞公款　明天是否現身活動引人關注

料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》播出後掀起熱潮，參賽者名氣大漲，受邀拍雜誌、出席活動，然而其中外型帥氣的「三星」姜承元先是被前妻爆料劈腿、恐嚇，形象崩壞，日前（31日）再被爆私吞公款遭警方調查。



「三星」姜承元爆紅不久後就傳出私生活惹議，又有網友於韓網爆料，指三星將餐廳部分公款挪為私用給了父母，遭檢舉且警方已受理，而韓國國民請願網站上則顯案件已在審理中。

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此外，韓媒還爆三星已連續2天未現身餐廳，他所工作的餐廳則透露「最近沒來」。

「三星」被前妻和前女友爆料劈腿。（《黑白大廚：料理階級大戰》個人宣傳照片）

而首爾市將於11月3日舉辦「2024 A500BR首爾舉行紀念特別快閃活動」，包含三星在內的《黑白大廚》多位參賽者都為活動嘉賓，官方在他爆私生活醜聞後宣告他仍將照常出席活動，被轟「浪費稅金」，今再爆他私吞公款，活動當天是否現身引人關注。

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