娛圈渣男失婚3年疑脫單「新女」身份曝光 網民：眼光沒那麼差吧?
撰文：聯合新聞網
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王力宏前年因婚變風波一度工作停擺，2021年離婚恢復單身後，感情狀態一直備受關注。近日潘瑋柏在社群平台曝光與王力宏的合照，不過照片中卻出現一位正妹，外界紛紛猜測她與王力宏的關係。
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22日潘瑋柏在IG上曝光了私下聚會照，照片中他與王力宏、陳立農一起現身，而王力宏身旁還多了位女子，引來網友們瘋狂猜測照片中女子身分：
「女生風采蓋掉一切了，她是誰啊」
「那是潘老婆吧？」
「我也想知道力宏旁邊那位女生是誰」
「王力宏新女友？」
「王力宏眼光沒那麼差吧？別是個女的就亂猜。」
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據悉，該名女子是馬來西亞創作歌手黄瑋昕，今年32歲的她曾在2022年入圍第33屆金曲獎最佳新人獎。而這次的聚會是因為一起參加了「宜刻音雄聯盟超級演唱會」，黄瑋昕也在22日於微博曝光同一張照片，並寫下：
那天大家都餓了。
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