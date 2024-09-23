娛圈渣男失婚3年疑脫單「新女」身份曝光　網民：眼光沒那麼差吧?

王力宏前年因婚變風波一度工作停擺，2021年離婚恢復單身後，感情狀態一直備受關注。近日潘瑋柏在社群平台曝光與王力宏的合照，不過照片中卻出現一位正妹，外界紛紛猜測她與王力宏的關係。



【圖輯】點圖放大看合照及更多「疑似王力宏新女」IG靚相👇👇👇

+ 37

22日潘瑋柏在IG上曝光了私下聚會照，照片中他與王力宏、陳立農一起現身，而王力宏身旁還多了位女子，引來網友們瘋狂猜測照片中女子身分：

「女生風采蓋掉一切了，她是誰啊」

「那是潘老婆吧？」

「我也想知道力宏旁邊那位女生是誰」

「王力宏新女友？」

「王力宏眼光沒那麼差吧？別是個女的就亂猜。」



【相關圖輯】王力宏李靚蕾離婚懶人包！網民盤點15大罪狀 數據揭秘最衰係呢點（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 36

據悉，該名女子是馬來西亞創作歌手黄瑋昕，今年32歲的她曾在2022年入圍第33屆金曲獎最佳新人獎。而這次的聚會是因為一起參加了「宜刻音雄聯盟超級演唱會」，黄瑋昕也在22日於微博曝光同一張照片，並寫下：

那天大家都餓了。

【相關圖輯】王力宏離婚｜小S曾誤爆徐若瑄有其屋企匙 「她完全是你的style」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 41

延伸閱讀：

專訪／曾被小甜甜掛「穩交」 小S保鑣：是我一輩子的痛

驚爆被林俊逸拋棄！趙詠華不忍了 親友也抱怨

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】