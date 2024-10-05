黑白大廚｜靠6大賣點突圍　猛人安成宰坐陣奪Netflix全球收視冠軍

Netflix韓國實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》近來登頂全球「非英語影集」收視排行榜冠軍。由韓國20名星級大廚和80名民間潛力主廚展開刺激又熱血的廚藝交鋒，引起一波話題，從評審找來韓國餐飲界一把交椅白鍾元老師，以及韓國首位米芝蓮三星主廚安成宰，還有拿過米芝蓮的星級大廚對上來自韓國各地的民間料理高手，每一刻的發展都讓觀眾目不轉睛。



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《黑白大廚》賣點1：百人團戰再現

從《黑白大廚》再度可見韓國Netflix玩實境秀的雄厚功力，這次繼健身系列的《體能之巔》、拼比社群吸粉力的《激讚網紅》後，再度祭出了百人團戰，找來100位廚師參加比賽，而且都不是等閒之輩。而且還要制定出合理又好看的賽制，繼要讓參賽者服氣，還要兼具娛樂性，而且最後能成功勝出的還只有一位，非常殘酷卻很有代表性。



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《黑白大廚》賣點2：盛大排場

既然找來了百位廚師，《黑白大廚》所呈現的排場自然也是下重本，找了大規模的場地架設料理檯，可以讓40組廚師同時做菜，食材應有盡有取之不盡。後面可以看到整齊列隊的四門超大冰箱，還有滿滿的韓牛、韓豬任你拿，更要挑戰做百人宴席，無論是食材水準還是規模都往頂規發展。



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《黑白大廚》賣點3：殿堂與市井的戰爭

從節目一開始《黑白大廚》就塑造出明顯的階級戰爭，分成黑湯匙與白湯匙兩組，80位黑湯匙是來自民間的廚藝高手，20白湯匙則是在韓國享有極高地位、拿過米芝蓮的星級主廚，個個都是大有來頭，有人曾到白宮為美國和韓國總統做飯、有人連續15年拿下米芝蓮一星、有人早已是各項國際級料理大賽的評審，頭銜唸出來都超嚇人，甚至旗下擁有出過許多頂尖廚師，但他們還是全都願意賭上榮譽、放下身段來參加節目，接受審視與考驗，實在非常難得。而黑湯時必須先淘汰到剩下20位，才能與白湯匙一較高下，有著濃厚階級戰爭的味道。



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《黑白大廚》賣點4：多元的民間料理人

比起那些已經德高望重的殿堂級大廚，這個節目前期的主角似乎是那些在市井中打拼的民間廚藝高手，他們要嘛是網路人氣名店，要嘛是當地名聞遐邇的老字號，有些人有家傳絕學、有些人跟過大師名廚、有人從基層小店一路磨練，甚至也有人是無師自通的參賽者。每個人擅長的也都不同，有人做高檔法餐、烤韓牛、壽司、烤雞肉串、意大利麵、韓式小菜、烘焙，有從漫畫找做菜靈感的，還有煮營養午餐的，各種五花八門的料理人才齊聚一堂，用料理來交流，實在非常有趣。



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《黑白大廚》賣點5：評審極具代表性

分別也是黑湯匙與白湯匙的代表，其中一位是台灣觀眾也非常熟悉的白種元老師，他是做庶民美食起家的韓國餐飲連鎖大亨，旗下有數以千計的店面，也時常在各種美食節目中露臉，有豐富餐飲經營經驗、曾經全世界跑透透、嚐遍各地美食的他，對於什麼樣的食物，怎樣才算好吃，他再清楚不過。另一位評審則是韓國首位米芝蓮三星主廚安成宰，曾移民美國，並在藍帶廚藝學校畢業，後來在許多星級餐廳歷練過，後來回到韓國開了自己的餐廳「Mosu」不到一年就摘星，後來還成為韓國首位米芝蓮三星主廚，以他的高度專業，嚐一下就知道這道菜是怎麼做出來的，不僅對味道敏感，並且能指出極其細微的不足之處，展現技壓群雄的高度專業，讓人心服口服。



韓國首位米芝蓮三星主廚安成宰。（《黑白大廚：料理階級大戰》截圖）

《黑白大廚》賣點6：熱血又正向的比賽

也許有些觀眾對美食節目的印象，可能是《地獄廚房》中暴怒又爆笑的Gordon式咆哮，以及焦躁又火爆的廚房戰場。但《黑白大廚》並沒有呈現出這一面，而是每個人都展現出自己的高度專業及自信，也比較沒有擺爛的人，有些人緊張的情緒、慌張神情，但還是努力想要完成這一切，過程中感覺到非常熱血。賽後對評審的指教也多半是虛心接受，「已經拿出最好的表現，即使被淘汰也無怨無悔」態度令人非常感動。



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