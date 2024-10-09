黑白大廚｜廚神白種元跨界踩入娛圈氣勢如虹　曾做極限料理展實力

韓國競賽料理節目《黑白大廚》引發現象級討論，靈魂人物韓國廚神白種元再次發揮他的實力與魅力，成為觀眾熱議的對象。



白種元成功跨界演藝圈多年，先前在極限挑戰料理節目《背包廚神白種元2》中，與深受觀眾喜愛的安普賢再次搭配，另加入新成員高庚杓、李壽根、許卿煥，帶著藝人上山下海，滿足委託人的需求，接受考驗做出美味料理。

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白種元與藝人班底前往漁村、偏鄉學校、韓國國家代表選手村、高海拔韓國軍事分界線等地區，在不同地點進行極限料理，還要滿足委託人的需求，對此白種元表示：

「其實自己蠻心驚膽戰的，因為也蠻久沒有做極限料理。」



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他們首集節目就迎來大難題，五人在一望無際且空曠的泥灘中製作料理，團隊因不熟悉環境所以狀況百出，像是備料時兵荒馬亂導致進度緩慢，最後以不屈不撓的精神與村民們的幫助下才順利收場，結束時，白種元才如釋重負地說：

「雖然除了安普賢大家都是第一次配合，已經很不錯了，但是大家話太多，動作太慢了！」



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他們另在空軍儀隊巧遇入伍的藝人李到晛，眾人相見歡後，就投入料理奮戰中，埋頭苦幹的白種元還不忘嚴格控管眾人愛聊天的行為，最終順利上菜後，美味程度連李到晛都讚不絕口：

「爸爸對不起，其實白種元才是我親生爸爸，藝名也打算改為白到晛！」



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另一個任務是到偏鄉校區準備食材，而安普賢竟誤會白種元的話，導致做冰糖葫蘆時少了一種材料，差點導致無法挽回的失誤，靠著白種元力挽狂瀾，拯救了安普賢的甜點。當眾人看見孩子們吃得心滿意足時，大夥心情才得以放鬆，還有小朋友捧場地說：

「就算帶著牙套我也要吃」

「現在多吃一點，這輩子只能吃到這一次了」。



白種元帶領藝人出任務。（中天提供）

白種元在惡劣環境中仍然甘之如飴。（中天提供）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】