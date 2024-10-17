黑白大廚結局｜爆紅七個原因分析　呢一場「決戰」仲精彩過冠軍賽

引爆全球現象及熱潮的Netflix韓國料理實境秀《黑白大廚》已迎來完結，由韓國美食大亨白種元與米芝蓮三星主廚安成宰擔任評審，每位主廚都使出渾身解數來拼搏最後的榮耀，他們都端出了自身料理經驗中最精彩的表現，無論是誰拿冠軍都是實至名歸！



這次的冠軍由義式料理專家「拿坡里美味黑手」拿下冠軍，見證了黑湯匙的逆襲！以下儂編就來解析節目能成功製造話題的各種原因。

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《黑白大廚》解析1：發揚韓國飲食文化

《黑白大廚》可說是對全世界宣揚韓國飲食的一次強力的文化輸出，像是在個人PK戰時從常見的辛奇（舊稱泡菜）、海帶、五花肉到鰩魚這種一般國外觀眾不太聽過的食材都出現了。



後面的比賽中也都不忘適時宣傳韓式的飲食文化，就連超商料理都能拿來打一波宣傳。而任評審的安成宰主廚過去其實相當低調，這次也是為了能發揚韓國餐飲才特地出山拋頭露面，可見他們真的非常團結一致想要做到這件事。

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《黑白大廚》解析2：帶動餐飲市場

在節目播出後，參與《黑白大廚》的主廚店家馬上成為流量密碼，帶動訂位率暴漲，許多店家原本就已經很紅，現在可能要排到幾個月後。甚至訂位平台還特地列出「黑白大廚專區」讓消費者能迅速找到想要的店家。



而這些參賽主廚並不一定都是開設昂貴的星級餐廳，品項相當多元，從高級法餐、傳統韓式、日式、中餐館到烤雞肉串、拌飯、小菜等應有盡有。甚至就連超商也以已經決定跟節目中「拿坡里美味黑手黨」在敗部復活戰運用超商食材所做的「栗子提拉米蘇」聯名，即將開賣。看來這個節目真的達到了刺激餐飲市場的效果，甚至會有許多海外觀光客慕名到韓國打卡。

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《黑白大廚》解析3：民間高手的逆襲

在賽制設計方面， 《黑白大廚》主打星級知名主廚「白湯匙」與民間隱藏高手「黑湯匙」的階級對決，從比賽中可見那些能成被劃分到白湯匙的廚師並非浪得虛名，每個人都有屹立不搖的高強實力，無論是一開始PK戰海放對手，還是後面的團體戰都展現出極強的抗壓性，與經年累月磨出來的真功夫。



而「黑湯匙」也有各自不同的專長與優勢，並且善用自身特色逆襲成功。像是最後就是由黑湯匙廚師「拿坡里美味黑手」拿下冠軍。不過能夠進入決賽的主廚，其實都在每一次的競賽中，讓觀眾看到難以想像的料理，無論哪一方獲勝都不意外，也不是重點，而是他們展現了一場場精彩的廚藝表演。

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《黑白大廚》解析4：極具風度的料理交流

比起其他劍拔弩張的料理節目，動不動就互罵、摔鍋子，《黑白大廚》的競爭可說是極具風度的料理交流，評審白種元是料理大亨、吃遍全世界美食，對市場非常了解，安成宰是經驗技術高超的主廚，兩者有各自的專業和不同面向的意見，有時講評雖然嚴厲，但絕不會羞辱參賽者，白種元給出的意見非常直觀具體，對於餐飲的觀察入微，甚至會抓廚餘堆的牛排吃，分析滯銷的原因，而安成宰在品嚐的過程中就能清楚知道這道菜的誕生過程，並且給出很專業的犀利建議，所以被淘汰的參賽者，幾乎沒有不服的。



而在對決中淘汰的參賽者或隊伍，也大都給予鼓勵和支持，因為彼此都知道，能走到這一步有多不容易，勝出與淘汰有時也指示分毫之差，或是評審意見不同。賽程中也有不少感人畫面，尤其是外送員主廚贏過了中菜大師呂敬來，竟然跪下向對方行大禮，因為對方是自己料理這條路上的大偶像，而呂敬來也很有風度鼓勵後輩，這都是非常可貴的精神。

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《黑白大廚》解析5：不只會煮，更要表達

從節目中也可以看到，除了美味之外，如何介紹、包裝自己的料理也是很重要的一環，如果一道菜能適度被介紹，了解其誕生的緣由與巧思，一定能加許多分數，讓品嚐者吃出其中的故事，像是倒數第三輪的積分賽就是極致的展現。



所以廚師不只要會做菜而已，還要思考自己的菜又怎麼表達最好吃。另外，照片也是影響點餐率的關鍵因素，所以一家餐廳能夠成功，絕不只是「好吃」這麼簡單而已。

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《黑白大廚》解析6：精彩比賽環節

吸引觀眾像追劇般不斷點下一集的因素，就是那精彩的比賽環節了，從一對一PK、團體戰做出百人份料理、開餐廳拼營業額都非常吸引人，當然也有些觀眾對賽制有所質疑，其中也勢必會有製作方的刻意安排，不見得每個環節都讓人覺得百分之百公平，不過這畢竟是節目，好看還是最重要的。



儂編覺得最精彩的，是倒數第二輪的「豆腐車輪戰」甚至被許多觀眾認為比冠軍戰還精彩，在這回合必須以豆腐為主題來創作出不同的料理，且以半小時為限，每輪淘汰一位，直到剩下一人。所以不僅拼技術、拼創意，更是拼耐力與體力。在本輪勝出的李愛德華主廚可說是大圈粉，前面才說「豆腐是我不喜歡的食材」，後來卻玩出了許多令人驚豔的花樣，將30年雄厚的根基與不段求新求變的熱情展露無遺。

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《黑白大廚》解析7：參賽的意義

最後儂編想說的是，比賽結束後播放了許多廚師的參賽感言，能讓這些老將真情流露講到哽咽，可見其中的感觸有多深。有些人一開始只是為了賺錢，有人認為自己需要更多突破，有人是想要找到自身的認同。



來到這裡，也許每個人有不同的目的，就像是也許3億韓元的獎金對那些頂級餐廳來說，根本就不算什麼大錢，重點是能在這裡與許多形形色色料理人交流的寶貴經驗，以及認真努力做好一項鍾愛的事物，就是最珍貴、也最值得尊敬的事。

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