吳慷仁FB發文緬懷癌逝導演陳慧翎　沒有《下一站》可能還在當侍應

《媽，別鬧了！》導演陳慧翎去年的11月1日下午3點癌逝，終年48歲。吳慷仁今在Facebook感嘆「1年好快」，提醒大家要記得陳慧翎，字字句句抒發對她無盡的懷念。



陳慧翎當年力捧默默無名的吳慷仁在《下一站幸福》扮「花拓也」，他曾說：「要不是下一站可能還在端盤子。」

陳慧翎去年11月1日癌逝。（Facebook@吳慷仁Kang Ren Wu）

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吳慷仁寫道：「11月1日記得陳慧翎，記得你，你會問我最近在幹嘛？不問好不好…記得你常會分享你新買的家電勸敗大家團購…記得愛你的朋友真的很多很多～記得人生中某些困惑的階段，就會被叫去你家和你吃一頓飯…菜好吃…儀式感很重要…記得…你就是有種讓人喜歡上『聽你說』的能力…我想大家都記得你說的～你應該不是獨自，交了很多新朋友吧～」

吳慷仁（左）和陳慧翎情誼深厚。（Facebook@吳慷仁Kang Ren Wu）

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