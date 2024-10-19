金鐘獎2024視帝預測｜劉俊謙惡鬥吳慷仁「他」成黑馬紅到去大陸

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

【金鐘獎入圍得獎名單】第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將於10月19日（六），於台北流行音樂中心盛大舉行，萬眾矚目的視帝獎項，由《有生之年》吳慷仁、《女兒大人加個賴》柯叔元、《不良執念清除師》曾敬驊、《此時此刻》劉俊謙、《美食無間》傅孟柏搶獎，台媒《TVBS新聞網》為讀者整理出五位入圍者的優劣勢，分析出誰最有可能搶下視帝寶座。

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+16

《有生之年》吳慷仁

吳慷仁近期因赴陸發展引發爭議，不過回歸到他在《有生之年》中的表現，將個性叛逆又柔軟的「高嘉岳」詮釋透徹，帶著人生最後一回合的決心，面對父母、兩個弟弟、叔姪關係。

吳慷仁以往偏好演出記憶點高的角色，像是《斯卡羅》中乾扁的社寮頭人「水仔」、《華燈初上》的媽媽桑「寶寶」，這類貼近生活的表演反倒讓不少觀眾耳目一新，不用角色難度來證明演技，相對打動人心，是外界看好的視帝人選，若是拿獎就是繼《一把青》後二度封帝，只是他確定不出席典禮，若是得獎可能會讓場面有些尷尬。

【相關圖輯】富都青年｜吳慷仁8部代表作《華燈初上》向變裝皇后學做媽媽桑（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+46
傳吳慷仁大陸合約有「三個月試用期」逼走一男星拍新劇孫儷卻罷拍吳慷仁攻陸呢7隻字易出事？黃秋生發文疑意有所指：容易引起誤解

《女兒大人加個賴》柯叔元

柯叔元是這次最資深的準視帝，近年他戲路多元，其中《做工的人》最有討論度，台語八點檔、職人劇都有他的身影，作品數量極多，今年一共報名《女兒大人加個賴》、《美麗人生》、《美食無間》、《生命捕手》、《非殺人小說》5部戲。

最後是溫馨喜劇《女兒大人加個賴》受到青睞，柯叔元在劇中飾演金盆洗手的黑道老大「賴打哥」，和兩個女兒黃薇渟、陳妤的互動，演繹出不少人面臨的父女難題，能有如此溫馨的氛圍，全因劇組感情融洽，柯叔元待兩人如同親生女兒，劇情有笑有淚，論角色的挑戰性，柯叔元要拿視帝需要一些運氣。

【相關圖輯】2024年8部台劇推薦　柯震東王柏傑《乩身》撼梁詠琪《聰明鎮》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+23
資深男星兒子車禍離世終年22歲　痛失親人20年「與愛兒重聚爆喊」男星3字當面拒絕粉絲合照「幾乎被誤叫成食肆名」網民留言更好笑

《不良執念清除師》曾敬驊

26歲的曾敬驊當年以《刻在你心底的名字》走紅，是本屆最年輕的視帝入圍者，他在《不良執念清除師》中，飾演個性厭世又善良的「蒲一永」，遭遇重大意外後，有了和怪物溝通的能力，捲入不少離奇事件，也因為別人的經歷有所啟發，最後面臨自己的執念，始終放不下爸爸因為自己意外身亡的過往。

劇情安排父子倆再次見面，這場告別戲讓曾敬驊哭到無法自己，情緒渲染力極強，他憑藉該劇也紅到大陸，《不良執念清除師》題材新穎，跳脫其他入圍者的作品，很有可能以黑馬之姿殺出重圍。

【圖輯】點圖放大看更多曾敬驊照片👇👇👇

+22
《返校》獲粉絲讚電影還原度高　票房破2億台幣王淨曾敬驊感意外

《此時此刻》劉俊謙

劉俊謙2020年以電影《幻愛》嶄露頭角，出道8年的他，在《此時此刻》中飾演聽障外送員，個性樂觀的他渴望純粹的感情，和女主角郭雪芙可愛又逗趣的互動，圈粉無數，讓他在台灣打開知名度。

劉俊謙接著又演出近年討論最高的港產片《九龍城寨之圍城》，登上演藝事業高峰，第一次入圍金鐘獎就成了準視帝，雖然自然的演技令人驚艷，礙於《此時此刻》以單元劇的形式呈現，角色厚度較難堆疊，本屆可能算是劉俊謙打進金鐘的起手式。

【相關圖輯】劉俊謙5套必睇影視作品　靠《幻愛》封帝　轉戰台灣人氣再上一層（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+12
武替道｜劉俊謙伍允龍再合作　藉過氣明星喻港產動作片高山低谷蔡思韵與劉俊謙街頭吵架影片瘋傳　大方回應仲罕談結婚生子計畫

《美食無間》傅孟柏

傅孟柏憑藉《最後的詩句》拿下第52屆金鐘獎迷你劇集視帝，去（2023）年以《本日公休》拿下台北電影節最佳男配角。

本屆以美食刑偵台劇《美食無間》入圍金鐘視帝，劇中飾演吃貨警察「朱坡」，劇情圍繞在美食和破案之間，角色個性有些魯莽卻又是警局的破案王，人設相當特別，不過角色沒有太大的表現空間，不過他今年五月宣布結婚、本月初升格新手爸爸，「娶某前，生子後」說不定能以強運獲獎。

【相關圖輯】台劇推薦｜近三年Netflix高分台劇Top9：愛愛內含光、此時此刻…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+37
昔日女神轉戰幕後監製劇集入圍10獎　被問一影帝敏感話題1招避答Netflix拍誰是被害者/正港分局/模仿犯等助台劇復興　有1套勁蝕本43歲女團成員棄偶包「下海」拍性治療劇　深入談性愛衝擊華人思維性愛劇《今夜一起為愛鼓掌》內地突爆紅　解構台劇忽然大流行之迷女團出身藝人「首度入圍視后」以為被整蠱　硬撼同劇49歲實力影后Netflix《影后》五大賣點懶人包　動員半個台灣娛樂圈卡士極誇

延伸閱讀：

台灣1校「宣布倒閉」！校產全清光　內政部接手了

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

金鐘獎
吳慷仁
曾敬驊
劉俊謙
台劇
台灣藝人動向
TVBS新聞網