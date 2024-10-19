金鐘獎2024視帝預測｜劉俊謙惡鬥吳慷仁「他」成黑馬紅到去大陸

【金鐘獎入圍得獎名單】第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將於10月19日（六），於台北流行音樂中心盛大舉行，萬眾矚目的視帝獎項，由《有生之年》吳慷仁、《女兒大人加個賴》柯叔元、《不良執念清除師》曾敬驊、《此時此刻》劉俊謙、《美食無間》傅孟柏搶獎，台媒《TVBS新聞網》為讀者整理出五位入圍者的優劣勢，分析出誰最有可能搶下視帝寶座。



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《有生之年》吳慷仁

吳慷仁近期因赴陸發展引發爭議，不過回歸到他在《有生之年》中的表現，將個性叛逆又柔軟的「高嘉岳」詮釋透徹，帶著人生最後一回合的決心，面對父母、兩個弟弟、叔姪關係。



吳慷仁以往偏好演出記憶點高的角色，像是《斯卡羅》中乾扁的社寮頭人「水仔」、《華燈初上》的媽媽桑「寶寶」，這類貼近生活的表演反倒讓不少觀眾耳目一新，不用角色難度來證明演技，相對打動人心，是外界看好的視帝人選，若是拿獎就是繼《一把青》後二度封帝，只是他確定不出席典禮，若是得獎可能會讓場面有些尷尬。

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《女兒大人加個賴》柯叔元

柯叔元是這次最資深的準視帝，近年他戲路多元，其中《做工的人》最有討論度，台語八點檔、職人劇都有他的身影，作品數量極多，今年一共報名《女兒大人加個賴》、《美麗人生》、《美食無間》、《生命捕手》、《非殺人小說》5部戲。



最後是溫馨喜劇《女兒大人加個賴》受到青睞，柯叔元在劇中飾演金盆洗手的黑道老大「賴打哥」，和兩個女兒黃薇渟、陳妤的互動，演繹出不少人面臨的父女難題，能有如此溫馨的氛圍，全因劇組感情融洽，柯叔元待兩人如同親生女兒，劇情有笑有淚，論角色的挑戰性，柯叔元要拿視帝需要一些運氣。

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《不良執念清除師》曾敬驊

26歲的曾敬驊當年以《刻在你心底的名字》走紅，是本屆最年輕的視帝入圍者，他在《不良執念清除師》中，飾演個性厭世又善良的「蒲一永」，遭遇重大意外後，有了和怪物溝通的能力，捲入不少離奇事件，也因為別人的經歷有所啟發，最後面臨自己的執念，始終放不下爸爸因為自己意外身亡的過往。



劇情安排父子倆再次見面，這場告別戲讓曾敬驊哭到無法自己，情緒渲染力極強，他憑藉該劇也紅到大陸，《不良執念清除師》題材新穎，跳脫其他入圍者的作品，很有可能以黑馬之姿殺出重圍。

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《此時此刻》劉俊謙

劉俊謙2020年以電影《幻愛》嶄露頭角，出道8年的他，在《此時此刻》中飾演聽障外送員，個性樂觀的他渴望純粹的感情，和女主角郭雪芙可愛又逗趣的互動，圈粉無數，讓他在台灣打開知名度。



劉俊謙接著又演出近年討論最高的港產片《九龍城寨之圍城》，登上演藝事業高峰，第一次入圍金鐘獎就成了準視帝，雖然自然的演技令人驚艷，礙於《此時此刻》以單元劇的形式呈現，角色厚度較難堆疊，本屆可能算是劉俊謙打進金鐘的起手式。

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《美食無間》傅孟柏

傅孟柏憑藉《最後的詩句》拿下第52屆金鐘獎迷你劇集視帝，去（2023）年以《本日公休》拿下台北電影節最佳男配角。



本屆以美食刑偵台劇《美食無間》入圍金鐘視帝，劇中飾演吃貨警察「朱坡」，劇情圍繞在美食和破案之間，角色個性有些魯莽卻又是警局的破案王，人設相當特別，不過角色沒有太大的表現空間，不過他今年五月宣布結婚、本月初升格新手爸爸，「娶某前，生子後」說不定能以強運獲獎。

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