女星「孕肚現形」照著高踭鞋開工　網民目測大肚半年：好危險啊…

中國女星吳謹言在《延禧攻略》中飾演女主角魏瓔珞而聲名大噪，今年9月無預警宣布與《延禧攻略》同劇男演員洪堯領證結婚，同時傳出已懷有身孕，對此她並無表態，不過從近來網上流傳的照片來看，肚子明顯微微隆起，不斷引發外界熱議。



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吳謹言從未正面回應懷孕傳言，但從宣傳活動上的照片可以注意到她的腹部有明顯凸起。在拍攝《回來的她們》期間，粉絲在網上曬出探班影片，吳謹言身穿針織毛衣與白色短褲，亮色系的穿搭看起來既氣質又溫柔。許多網友則是注意到她凸起的孕肚，不少人直呼：

「這肚子有六個月了吧」

「孕味十足」。



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除了粉絲上傳的探班影片外，吳謹言在新劇的宣傳活動中也引起網友討論。先前她出席新戲《春花焰》發布會時，穿著一襲黑色洋裝並穿著高跟鞋，顯得氣質高雅，但在活動中她表演了「甩鞭子」的舞蹈動作，網友們認為挺著孕肚做這些「危險動作」的行為很危險，紛紛留言批評：

「懷孕了就不能承認，然後好好去生孩子嗎？」

「吳謹言這個肚子還穿這麼高跟的鞋，看著好危險啊…」

「無語，懷孕還跳辣舞，有必要嗎？」。



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不過也有網友替吳謹言緩頰，支持她即使懷孕了也能繼續工作：

「女性敬業不行嗎？」

「對女藝人好點吧，人家這是敬業啊！誰規定的懷孕就不能工作」

「因人而異，對有些人來說懷孕工作沒什麼大的影響，只要身體沒問題，開開心心挺好呀」。



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