女星捲暴力事件「4年前早被占卜師預言會出事」惹禍上身一沉百踩

韓國歌手Jessi早前捲入暴力事件，遭指控目睹一名18歲男粉絲被同行人毆打卻未伸出援手。儘管她事後針對此事件進行了兩次道歉，但網路上依然有大量批評，甚至被爆出11年前就曾捲入暴力事件。



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後來一名自稱為事件目擊者的美國R&B歌手HENRY首次公開發聲為Jessi辯護，強調Jessi沒錯，並稱：

「Jessi怎麼可能控制得住一個失控的人呢？」



最近，韓媒又再度重提Jessi於4年前曾被占卜師算出「會因男性而陷入麻煩」的短片，引發網友熱議。

2020年9月，SBS網路頻道「Mobidic」發佈了一段影片，標題為「令人毛骨悚然的準確占卜師Kang-heon為Jessi算命」。在影片中，Kang-heon預測Jessi未來會繁榮昌盛，但警告她未來幾年將面臨挑戰，並指出了兩個值得注意的領域，其中一個警告則與男性有關。

在影片中，Kang-heon預測Jessi未來會繁榮昌盛，但警告她未來幾年將面臨挑戰，並指出了兩個值得注意的領域，其中一個警告則與男性有關。（影片截圖）

影片中，Kang-heon鼓勵Jessi需要「同情弱者」。（影片截圖）

Kang-heon表示：

「Jessi的命運顯示她在與男性相處時可能會遇到麻煩。她需要控制情緒，謹慎對待感情，不要衝動投入，因為一旦在感情上犯錯，可能會對她造成極大影響。」



當時Jessi承認道：

「男性確實是我的弱點，我很容易動搖，也曾多次受傷。」



Jessi早前捲入暴力事件，遭指控目睹一名18歲男粉絲被同行人毆打卻未伸出援手。（截圖）

Jessi早前捲入暴力事件，遭指控目睹一名18歲男粉絲被同行人毆打卻未伸出援手。（截圖）

男粉絲要求與Jessi合照，卻遭Jessi的同行友人毆打。（截圖）

接著Kang-heon建議道：「把男性當作觀眾，與他們保持距離，不要讓他們靠近到能夠傷害你的程度。」他還補充說，Jessi的命運「如正午的太陽」，應該公正地對待所有人，尤其是那些處境艱難的人，鼓勵她同情弱者，這樣才能獲得充實的人生。

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聽到這些話後，Jessi也同意說：「我確實更善於對待那些較弱的人。」Kang-heon還強調，Jessi應該保持這種態度，才能走在正道上。

許多網友如今再重新觀看這段影片後，紛紛評論道：

「算命師把她該注意的都告訴她了。」

「她怎麼能說自己善待弱者，卻對陷入困境的粉絲視而不見？」

「算命的真的好准，令人毛骨悚然。」



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