女星消失數月突曬素顏躺床照　苦忍腳傷多年終動刀：正努力復健中

大陸女星景甜曾一度紅到主演《長城》（The Great Wall）、《金剛：骷髏島》（Kong：Skull Island）以及《悍戰太平洋2》（Pacific Rim: Uprising）等荷李活電影，但在今年8月推出陸劇《四海重明》就暫時鮮少露面，4日透過微博釋出影片，只見她全素顏躺在病床上，向粉絲報平安，提到自己已經做完腿部手術，目前正在努力復健中。



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景甜在影片相當樂觀，雖以全素顏出鏡，還能自嘲說臉都沒洗，她坦言，自己在前幾天做了手術，雖然這個手術比她想像中的要更痛一些，術後有2天需靜脈注射止痛藥，幸好現在已不需吊鹽水，能自由活動。

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提到手術，景甜則表示，這次包括磨骨、縫合韌帶以及打釘子，術後需要3週復健，之後就可以正常工作，也希望粉絲不要太擔心，一切都很順利，並還開心透露自己的術後美食包括陝西的扯麵、大蝦、西蘭花、湯，相當精神奕奕。而景甜的主診醫生也在社交平台分享手術狀況，指必須即時動手術，才能避免軟骨進一步損傷。

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景甜曾透露受到多年腿傷之苦，更曾在社群平台上發文：

「打戲後遺症，膝蓋嚴重積水，搞得現在每天早上開工的時候都得針灸理療，從小就怕扎針，唉，實在沒招兒的時候什麼都得試。」



景甜4日透過微博釋出影片，只見她全素顏躺在病床上，向粉絲報平安，提到自己已經做完腿部手術，目前正在努力復健中。（影片截圖）

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