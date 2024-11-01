女星消失4年忽然變成媽 萬聖節罕曬BB變裝照 五官精緻似女仔
撰文：TVBS新聞網
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台灣藝人愷樂睽違演藝圈4年，今年9月才重新經營社群並公開當媽的好消息，目前生活重心都放在照顧寶寶身上。適逢萬聖節來臨，愷樂也不惶多讓，在社群平台曬出寶貝兒子超萌的小南瓜變裝影片，只見小寶貝穿著橘色南瓜裝，還戴著綠色南瓜帽，模樣十分可愛，讓人看了就想捏一把。
【圖輯】點圖放大看愷樂兒子的模樣👇👇👇
愷樂兒子也罕見露出側臉，看的出來兒子五官精緻，鼻子小而翹，胖嘟嘟的小臉蛋，萌到融化網友，她發文談到：「南瓜爬爬，你們扮什麼？」一眾粉絲看到影片紛紛留言誇讚：
「也太可愛了吧！」
「南瓜寶寶好萌啊！」
【圖輯】點圖放大看更多愷樂靚相👇👇👇
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另外，還有人覺得愷樂的兒子長得很精緻，像個女孩，對此愷樂也親自回覆：
「謝謝，是男生喔。」
看得出愷樂十分疼愛這個得來不易的寶貝兒子。
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