47歲女星2019年驗出「8.5cm腫瘤」5年後體重忽然急降至48kg：悲傷

47歲台灣女星蕭淑慎2016年認識小15歲的梁軒安，隔年決定結婚，但2019年卻被檢查出有8.5厘米的惡性腫瘤，切除了1/3的十二指腸、胃、胰臟頭、膽和膽管也全都切除，不料2022年又傳出癌細胞已轉移到肝臟，經過治療後目前只須定期追蹤即可，讓她直呼自己相當幸運。近日她突然透露瘦到剩48公斤，真相讓她自己直呼「悲傷」。



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蕭淑慎近日在社群平台透露身體狀況，驚訝直呼連續一周量體重都只剩48公斤，後來才發現是體重機壞掉，讓她無奈直喊：

「唉！繁華都是夢。」



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日前蕭淑慎老公梁軒安遭控性侵一名女歌手，該女子表示梁軒安向她承諾會捧紅她，且以6.5萬月薪（台幣）聘請她當秘書，後來以討論工作為由把她帶到房間性侵得逞，事後梁軒安威脅她若想解約，就要先付百萬賠償金，女子不敢提告，後來又被梁軒安性侵2次。

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對此，梁軒安則出面喊冤，表示絕無此事，而蕭淑慎對此事相當生氣，並稱自己的行程老婆蕭淑慎都知道，並稱：

「我太太有說我不聽勸，早就說過不要跟這些人合作。」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】